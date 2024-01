Xiaomi presenta la sua campagna per la serie Redmi Note 13

Un luogo che ospita creatori di contenuti come Marina Rivers e Adri Contreras, i ballerini Yeo e Francesca B e il designer Javier Guijarro.

Il mondo della tecnologia mobile ha assistito all'introduzione del nuovo telefono Redmi il 15 gennaio Telefoni della serie Xiaomi Note 13. Si compone di cinque modelli innovativi: Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13 Pro + 5G, questo rappresenta un punto di riferimento per la convergenza tra smartphone di fascia media e fascia alta.

Questa strategia di adattamento all'equilibrio tra un prodotto di alta qualità e conveniente è diventata uno dei tratti distintivi dell'azienda, di cui la serie Redmi Note 13 è il più grande rappresentante di questo obiettivo. «In Xiaomi stiamo crescendo passo dopo passo e dobbiamo rafforzare molto bene la nostra fascia media per fare un altro passo verso la fascia medio-alta, qui Redmi note 13 Pro+ è il protagonista assoluto ed è per questo che lo abbiamo attivato massimo in modo che il consumatore veda un prodotto veramente di alto livello ad un prezzo molto interessante,” Ce lo dicono dal reparto comunicazioni di Xiaomi Spagna.

Grandi miglioramenti al prodotto

Una delle principali aree di miglioramento della serie Redmi Note 13, qualcosa che è già stata una dinamica popolare nell'azienda, risiede nel miglioramento del suo sistema di fotocamere. I modelli Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13 Pro sono dotati di una fotocamera ultra-wide da 200 MP, supportata dalla tecnologia di stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Questo progresso tecnologico consente agli utenti di catturare immagini con livelli di dettaglio senza precedenti, portando l'esperienza fotografica a nuovi livelli.

Anche le batterie sono state migliorate per questi nuovi modelli. La serie Redmi Note 13 include Alcuni dei processori più potenti sul mercatoCiò garantisce prestazioni eccezionali in ogni attività. Inoltre, l'inclusione di batterie a lunga durata garantisce che gli utenti possano godersi i propri dispositivi tutto il giorno senza preoccuparsi della ricarica.

Ad accompagnare il Redmi Note 13 Thailandia, arriva il nuovo smartwatch Redmi Watch 4, disponibile in Silver Grey e Obsidian Black, offrendo un'esperienza d'uso completa a partire da 99,99 euro. Inoltre, Redmi Buds 5 Pro e Redmi Buds 5 completano l'ecosistema, offrendo opzioni audio di alta qualità a partire da 39,99 euro.

Con questi lanci, Xiaomi rafforza la propria posizione di leader nell'innovazione e nell'accessibilità nel mercato degli smartphone. La serie stabilisce quindi un nuovo standard per il settore. Con il perfetto equilibrio tra funzionalità di fascia alta e prezzi accessibili, il marchio continua a rafforzare quelle virtù che lo hanno portato a sperimentare una crescita continua.

“La nostra strategia di orientamento ai dispositivi si basa sulle esigenze che vediamo nel mercato e con i diversi clienti. Da un lato l'operatore ci chiede dispositivi 5G per l'espansione di tale tecnologia, ma allo stesso tempo nel mercato aperto c'è un'esigenza da parte del cliente che dia priorità a specifiche tecniche come la RAM /ROM/Megapixel prima del 5G ad un prezzo compreso tra € 199 – 399 euro. Nel 2023 ci ha dato risultati molto positivi, dato che eravamo leader nella categoria di fascia media in Spagna e vogliamo continuare con questo tipo di strategia. Siamo convinti che tutte le funzionalità che integreremo nel Redmi Note 13 Pro+ 5G susciteranno molto interesse da parte dei consumatori, soprattutto a causa del suo prezzo. Ma se dovessi evidenziare, direi che lo schermo curvo così come la resistenza all'acqua e alla polvere, senza dimenticare l'integrazione di una fotocamera da 200 megapixel.«, riflette il team di comunicazione di Xiaomi Spagna.

Una campagna che ti invita a catturare la grandezza con i nostri creatori

Come è già una dinamica comune del marchio, per presentare questa nuova serie di dispositivi, Xiaomi Spagna ha scelto di collegare le virtù della sua tecnologia con la sua connessione agli scopi umani. In questo caso gli eroi sono rappresentanti di una generazione di creatori, una generazione”“Supera le aspettative e vivi la tua vita”, che “non cerca come essere grande e avere successo, perché ciò che vuole è l’autenticità”. Tutto questo all’interno della realtà più interconnessa della storia, dove la comunicazione non è possibile, ma una realtà vicina e accessibile a tutti.

Per rafforzare questa idea, il sito presenta personalità legate al mondo digitale e alla cultura delle generazioni più giovani, come I creatori Marina Rivers e Adri Contreras, i ballerini Yiu e Francesca B o il designer Javier Guijarro.

Se il video incorporato non viene visualizzato correttamente, fare clic su Qui.