Zehnder Group Ibérica apre il nuovo spazio Zehnder a Sabadell: aria condizionata e comfort

La multinazionale svizzera Zehnder Group ha aperto il suo nuovo spazio Zehnder a Sabadell. cui hanno partecipato ca 200 personecompreso il direttore commerciale del gruppo, Cirillo Bissone il sindaco di Sabadell, Marta FarisChe ha ringraziato tutti i presenti per la loro presenza in città, in particolare Zinder.

da Zinder Spiega cosa intende diventare questo spazio Un luogo di incontro per i professionisti del settoreluogo di formazione e incontri con architetti, distributori e installatori.

Direttore Generale della multinazionale in Spagna e Portogallo, Giuseppe Castiglialo ha definito “uno spazio in cui sentire e sperimentare le nostre soluzioni immediate per un ambiente interno sano e confortevole”.

Distribuzione spaziale di Zehnder

Le strutture sono suddivise in a Spazio per la formazione e l’esposizione artistica. Pertanto, è stato allestito un locale tecnico dove sono esposte varie unità di ventilazione e condizionamento del marchio. Dispone inoltre di un locale attiguo costituito da un centro di formazione e da un’ampia area Galleria.

Il centro di formazione, oltre al riscaldamento a pavimento, è climatizzato dall’impianto Zehnder

Alumline, soffitto radiante metallico modulare.

Allo stesso modo, il Locale tecnico È progettato per lo sviluppo di gruppi di prodotti, quali: moduli radianti Paul Climos, ComfoAir 180, ComfoAir Q, ComofSpot e NIC.

Lui Galleria Ha unità ComfoFlex e ComfoClime in esposizione, oltre a molti componenti e elementi di distribuzione: ComfoTube, silenziatori, reti e altri. Puoi anche vedere e toccare le diverse schede radianti Zehnder: NIC, ZFP Urban, ZIP e Alumline. Ha anche una galleria radiatoritra cui la linea Zehnder Studio Collection e le collezioni a bassa temperatura.

IL uffici Si trova al secondo piano ed è “progettato come un open space centrale e diversi Uffici privatiSu questo piano si trovano i reparti di Zehnder Group Ibérica: Amministrazione, Finanza, Logistica, Prodotti, Tecnico, Marketing e Servizio Clienti.Su questo piano sono installate anche diverse unità ad alto flusso. Caldersocietà francese specializzata in questo formato, il cui 75% sarà acquisito dal Gruppo Zehnder nel 2022.