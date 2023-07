spazio per espandere il carico fiscale

Maestro Capo:

Un editoriale di domenica 2 luglio rivela una visione quantomeno frammentaria degli approcci dell’OCSE al sistema fiscale cileno.

L’ultimo rapporto di Economic Outlook ribadisce che “i miglioramenti nei programmi sociali e nelle infrastrutture richiederanno un aumento delle entrate, dai loro bassi livelli rispetto ai paesi dell’OCSE, attraverso un sistema fiscale più progressivo”.

In occasione dei Dialoghi fiscali tenutisi ad aprile, l’OCSE ha effettuato cinque presentazioni, le cui principali conclusioni sono state:

La nostra riscossione delle imposte rientra nella fascia inferiore dell’OCSE. Nel 2021 rappresentava il 22,2% del PIL, ben al di sotto della media OCSE del 34% e ben al di sotto della media dell’America Latina. Rispetto ai paesi OCSE, a stadi di sviluppo simili, il divario è ancora del 9%. Escludendo i contributi previdenziali, il divario supera il 6%. Compreso, si espande al 9% del PIL.

Espone anche il suo backtracking. Quando si misura l’impatto complessivo dell’imposta sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto, l’aliquota effettiva per i cinque decili di reddito più bassi è del 16%. In decili da 6 a 9 scende al 14%. Dal 91° al 99° percentile, sale senza arrivare fino al 16%. E solo l’1% più ricco supera il tasso effettivo di poveri per avvicinarsi al misero 20%. Lo 0,01% dei redditi più alti merita una menzione speciale al 12%, che è il più basso dello spettro.

In questo contesto, l’OCSE analizza l’allargamento della base imponibile, considerando disegni che non acuiscono la regressione sistemica e non incidono sui contribuenti con redditi insufficienti a sostenere nuovi oneri fiscali.

In breve, l’OCSE ha espresso che riscuotiamo poco dall’alto e che ci sono spazi per aumentare in modo significativo il carico fiscale. Non esiste una lettura razionale che possa confermare che l’allargamento della base imponibile costituisca il “problema” del sistema tributario cileno.

Carlos Ensonza Rojas

Consulente Nazionale CUT- Cile