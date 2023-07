Data di rilascio, prezzo, modelli e tutto ciò che pensiamo di sapere su questi occhiali AR economici

Le prove si distinguono da sole: se Apple introduce Vision Pro, allora è così Vedremo alcuni “dry Vision”, alcune teste Apple Vision economiche più destinate al mercato consumer dal mercato professionale. Altrimenti, non avremmo scelto di utilizzare “Pro” nel nome del nuovo visualizzatore.

Ora, cosa si sa di questa versione più economica di Apple Vision Pro? Ebbene, pochissimo, e al momento tutto nasce dalle diffusissime indiscrezioni diffuse da alcune fonti. Mettiamo tutti gli indizi in un unico posto per avere una visione migliore di ciò che possiamo trovare in alcuni (presumibilmente chiamati) Apple Vision One.

Come sarà il design della nuova Apple Vision One?

Non ci sono dettagli su come potrebbe essere l’Apple Vision più economica, anche se possiamo dare un’occhiata al design dell’Apple Vision Pro per un indizio. a Copertino Riutilizzeranno parti del design di quegli occhiali Per poterlo riciclare in un modello più economico, che probabilmente utilizzerà materiali più economici sia nel dispositivo che nel cinturino.

Personalmente penso ad un design molto simile al Vision Pro ma con meno componenti interni, per via dell’assenza di alcune funzionalità che Apple riserva solo ai professionisti.

Con quali novità arriverà Apple Vision One?

Qui sarà necessario specificare i tagli che faranno, perché l’idea è che l’Apple Vision più economica venga lanciata con meno funzioni di quanto abbiamo visto confermato in Vision Pro. Resta da confermare cosa verrà tagliato: potrebbe essere la qualità degli schermi, potrebbe essere il chip M2…

Ciò che probabilmente non è incluso in Vision One lo è Qualcosa che salva l’inclusione di un componente costoso trovato in Vision Pro. Ad esempio lo schermo OLED esterno che ci permette di vedere gli occhi di chi indossa gli occhiali. Sarà un buon modo per risparmiare.

Qual è il prezzo dell’Apple Vision One?

Questa è la chiave, Apple deve convincere il mercato generale che ha bisogno di questi occhiali. Il Vision Pro costerà circa € 4.000 in Spagna (è quando uscirà), quindi è un modello economico Devono costare molto meno di quello.

Tutto dipende dall’approccio che Apple vuole dargli, ma ovviamente deve essere qualcosa che convinca il mercato in generale. In caso contrario, il prodotto non avrà successo e Apple rischierà di spendere milioni di dollari per lo sviluppo di un nuovo prodotto quasi per niente.

Quando sarà in vendita l’Apple Vision One?

Una cosa è certa: Non sarà presto. Le ultime indiscrezioni su Vision Pro parlano da sole tagli drastici nella loro produzione, quindi li sto anticipando entro il 2025 e questo è molto ottimista. E altro alla fine di quell’anno. Tieni presente che è ancora troppo presto per speculare nel dettaglio: non conosciamo nemmeno il ciclo di aggiornamento per questo prodotto.

Apple Vision One: tutti i dettagli

Al momento non ci sono indiscrezioni specifiche su queste specifiche di Vision One, ma le aggiorneremo in questa sezione man mano che emergeranno indiscrezioni al riguardo. Dovremmo iniziare a ottenere indizi nel 2024, una volta che Vision Pro sarà effettivamente lanciato sul mercato.

all’Applesphere | La prima versione beta di VisionOS ha solo poche ore e ci sono già centinaia di creatori che lavorano magicamente con Apple Vision Pro

all’Applesphere | iPhone 15 e Apple Vision Pro condivideranno questo componente (o almeno così dice Kuo)