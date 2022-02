Zuckerberg chiama i dipendenti “metamas”

(Bloomberg) — Mark Zuckerberg ha presentato un elenco di principi aziendali presso Meta Platforms Inc. in cui chiama i suoi dipendenti “metamati” o “meta partner”.

Il fondatore di Facebook, una società che ha cambiato nome a dicembre per riflettere una nuova attenzione sul cosiddetto metaverso, ha esposto la sua visione per la cultura interna in una nota per i dipendenti pubblicata martedì. Il famoso motto rimane “Muoviti velocemente”, “Costruisci stupefacente”, “Vivi nel futuro”, “Concentrati sull’impatto a lungo termine” e “Sii diretto e rispetta i tuoi colleghi”.

Il CEO di Meta ha affermato che ora è una “società distribuita” e ha strizzato l’occhio al suo carattere internazionale dicendo: “Continueremo ad assumere in tutto il mondo”.

Zuckerberg ha menzionato la denominazione dei dipendenti nella sua conclusione: meta, metamates, i. Come ha spiegato il CEO di Meta Andrew Bosworth su Twitter, è un riferimento a una frase nautica. “Ha a che fare con il nostro senso di responsabilità per il nostro successo collettivo e per gli altri come membri del team”, ha scritto Zuckerberg.

Il suo messaggio ha generato un misto di entusiasmo e ridicolo su Internet. Alcuni utenti dei siti di social network hanno indicato che il logo mette l’azienda al primo posto e il lavoratore all’ultimo. Altri hanno elogiato i commenti del miliardario.

Meta ha subito una serie di colpi alla sua immagine pubblica di recente dopo che l’informatrice Frances Hogan ha acceso un dibattito sul fatto che la società dia la priorità ai profitti rispetto alla responsabilità sociale. Questo mese, la società madre di Facebook ha perso circa 251,3 miliardi di dollari di valore di mercato dopo risultati deludenti, la più grande perdita di capitalizzazione di mercato per una società statunitense.

