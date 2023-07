Un buon motivo per non aspettare la Toyota Corolla Cross

Senza dubbio, la Toyota Corolla Cross è il SUV che la maggior parte del mercato spagnolo si aspetterebbe. La formula vincente di Toyota con la sua meccanica ibrida applicata al segmento C-SUV garantisce sicuramente il successo di vendite. Tuttavia, oggi c’è un file Un’alternativa che ha caratteristiche migliori Del modello giapponese, quindi, non è necessario attendere l’arrivo della Corolla Cross in Spagna.

in giro Kia Sportage, un modello che già lo scorso anno è riuscito a essere il touring di maggior successo all’interno del marchio e ora, grazie a un adeguamento del prezzo, è più economico che mai nella versione HEV, la variante che equipaggia la tradizionale meccanica ibrida. Più nello specifico, stiamo parlando dello Sportage HEV Drive, che al momento ha un prezzo secondo il sito del brand 36.200 euro.

Gran parte del successo di Sportage risiede nel riunire tre aspetti chiave quando si tratta di avere successo. Prima di tutto, essere davanti al SUV nella classe C significa che si rivolge alla nicchia di mercato più importante in Europa.

Il suo design esterno è completamente separato dalla generazione precedente.

D’altra parte, per competere in questa categoria, Kia è riuscita a colpire nel segno con un design esterno che affascina senza dubbio gran parte del pubblico. Inoltre, è integrato con Interno di forte cognizione tecnologica Questo segna le distanze con quanto visto finora tra le sue concorrenti, soprattutto Toyota o anche per quanto riguarda la Hyundai Tucson, la sorella del gruppo.

Lo schema ibrido Sportage è una risorsa importante quando lo si analizza e lo si confronta con la Corolla Cross, perché sebbene i motori e i sistemi ibridi prodotti da Toyota siano un punto di riferimento per operabilità e affidabilità, Kia e Hyundai sono riuscite a posizionarsi sullo stesso livello del Produttore giapponese in termini di durata delle loro auto.

L’interno della Kia Sportage.

Lo Sportage HEV produce una potenza lorda combinata 230 cv, mentre la Corolla Cross ha versioni da 140 o 197 CV. Ma la cosa più interessante è che la Sportage HEV Drive ha un prezzo migliore rispetto alla meno potente versione giapponese, visto che quest’ultima costa 36.500 euro. È un 90 CV più potente per un prezzo leggermente inferiore.

In termini di equipaggiamento, il modello Kia è davvero ben equipaggiato, arrivando di serie con cerchi in lega bicolore da 17 pollici, interni con schermo curvo da 12,3 pollici, telecamera di assistenza al parcheggio, fari e fendinebbia anteriori a LED. , sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattivo con funzione Stop & Go, sensori pioggia e fari, Forward Collision Emergency Braking Assist con riconoscimento dei pedoni, Lane Keeping Assist e Traffic Sign Recognition.

Il colore verde delle foto non ha costi aggiuntivi.

A valorizzare tutto quanto sopra, e aspetto che sembra essere un aspetto cruciale quando si tratta di attrarre il proprio target di riferimento (le famiglie), c’è un bagagliaio con una capacità di 587 litri, che si colloca tra i più capienti del segmento.