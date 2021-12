3 volte V ha dimostrato di non conoscere lo spazio personale dei BTS

C’è qualcuno che non posso amare? BTS? I membri della band sudcoreana sono affascinanti e sono modelli di ruolo nel lavoro di squadra. Anche se a volte li vediamo come una famiglia molto unita, a volte hanno bisogno di separare il loro tempo dai loro coetanei. ma nonostante, Quinto Spesso si dimentica che i suoi amici Bangtan Sonyeondan hanno uno spazio personale.

Ci sono molte cose che amiamo di Taehyung, quindi è sempre difficile trovare una cosa per cui essere grati il ​​29 dicembre 2021 (il suo compleanno si festeggia in Corea del Sud). Su Sónica.mx, condividiamo con te 3 volte che un idolo ha dimostrato di non conoscere lo spazio personale dei suoi compagni BTS.

Notizie correlate

La scelta dei momenti si basa su raccolte di video ARMY realizzati su quei tempi Quinto Ha mostrato quanto sia tenero con i suoi compagni ed è persino riuscito a far sì che Suga non possa negargli le cose, motivo per cui ognuno di questi tre eventi è così carino, cosa ti “rimpicciolirà” il cuore!

Mostra quanto ama i membri dei BTS

Taehyung le pide un abrazo a RM

Durante un episodio di “Bon Voyage”, si può vedere RM recitare quando Quinto Lo interrompe dicendogli che secondo lui è la prima volta da quando ha iniziato con BTSche gli dorme accanto e gli chiede se può coccolarlo. Sentendo quelle parole, Namjoon rimase in silenzio per alcuni minuti, e disse che stava mantenendo le distanze.

Notizie correlate

A causa del rifiuto del leader BTS, Tae gli ha chiesto se gli piaceva, e RM ha confermato che gli piaceva, ma ha spiegato che c’è una differenza tra l’abbraccio e il gradimento. J-Hope urla per indicare che anche gli uomini si stanno abbracciando. Più tardi, ARMY ha appreso che Quinto Namjoon si è abbracciato tutta la notte come un cuscino durante il soggiorno alle Hawaii.

Suga evita gli abbracci di V, ma li riceve

Se dobbiamo scegliere un membro BTS Più conservativo sarà la suspense. All’idolo non piace mostrare i suoi sentimenti in pubblico, ma questo non significa che non abbia un cuore piccolo. Di fatto, Quinto Ha fatto baciare e abbracciare il rapper quando c’erano persone intorno a lui.

Anche se Quinto Riesce ad abbracciarlo, e questo non impedisce a Suga di fare smorfie o gemere perché non vuole ricevere alcun segno di affetto dal suo compagno, tuttavia esce sempre con un piccolo sorriso insinuando che sta dando dopo averla contrastata in più occasioni. Come puoi vedere in questo video.

Jungkook e V mostrano che non esiste uno spazio personale

In una presentazione, gli ARMY si sono resi conto che Quinto Stava abbracciando Jungkook durante il suo post che i fan di VKOOK adoravano. Infatti, entrambi i membri BTS Si dicevano quanto si piacevano. Puoi controllarlo da qui.