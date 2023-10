“Con grande sforzo e autofinanziamento, ho iniziato il primo numero. Uno dei grandi pagamenti emotivi era Vedi il post di Sputnik accanto a WIRED. È stato molto soddisfacente. Dopo la celebrazione, abbiamo dovuto fare la seconda cosa … e finanziarla. È qui che le cose sono andate bene perché c’era già molto flusso di cassa. Avevamo buoni inserzionisti come Apple, Xerox e Bayern, che sostenevano e videro a Sputnik un mezzo diverso che parlava a una nuova generazione.

Due to their success, Oscar “Akira” Noriega (who unfortunately passed away in 2020 during the COVID-19 pandemic), a member of the editorial team who was then in charge of the video games section, suggested creating a new medium site around video Giochi. Come rivela Allure, il nome È stato scelto perché stavano cercando una parola che assomigliava in qualche modo all’unità minima di informazioni nei computer.

. لقد رأينا الأرقام وكانت مثيرة للإعجاب، على الرغم من عدم وجود اتصال إنترنت كبير. كان هناك مئات الآلاف من الأطفال يقرؤون عن ألعابهم. لم نتخلص بعد من ديون سبوتنيك عندما كنا نفكر بالفعل في القيام بديون أخرى. Con il coraggio della giovinezza, gli abbiamo dato entrambi. Abbiamo collaborato e abbiamo iniziato con

“È uscito il primo Colpisce. Si è esaurito molto e abbiamo iniziato a crescere. Una rivista era molto popolare e l’altra ha iniziato a vendere bene perché era la prima rivista che parlava davvero di piattaforma. Ho iniziato bolla Dai videogiochi. Prima di allora, c’era solo Nintendo. La PlayStation era decollata e c’erano voci su giochi Xbox, Game Boys e PC.

La rivista di videogiochi ha attirato immediatamente l’attenzione. In breve tempo, i leader in edicola hanno proposto una crescente circolazione attraverso un’infusione di capitale, spiega Allor. In totale, il team ha venduto più di mezzo milione di copie della rivista Mese.