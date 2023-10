La Luna si è formata almeno 4,46 miliardi di anni fa, 40 milioni di anni prima di quanto calcolato

Più di 4 miliardi di anni fa, quando il sistema solare era giovane e la Terra si stava formando, un corpo gigante delle dimensioni di Marte entrò in collisione con il nostro pianeta. Col tempo, I detriti di questa collisione furono compressi e formarono un satellite naturaleluna.

Fino ad ora, gli scienziati non sono stati in grado di individuare esattamente quando ciò sia accaduto, ma secondo i dettagli di un nuovo studio pubblicato lunedì sulla rivista Geochemical Perspectives Letters, La luna ha almeno 4,46 miliardi di annicirca 40 milioni di anni più vecchio di quanto si pensasse in precedenza.

I ricercatori hanno utilizzato i cristalli riportati dalla Luna dagli astronauti dell’Apollo nel 1972 per calcolare i tempi della formazione della Luna. “Questi cristalli lo sono I solidi più antichi conosciuti Formatosi dopo la gigantesca collisione. “Poiché conosciamo la sua età, funge da ancoraggio per la cronologia lunare”, afferma Philip Heck, professore all’Università di Chicago e autore principale dello studio.

La scoperta è il risultato di una collaborazione tra Heck e l’autrice principale dello studio, Jenica Greer, mentre stava facendo la sua tesi di dottorato al Field Museum e all’Università di Chicago.

Cristalli nella polvere lunare

I campioni di polvere lunare contengono minuscoli cristalli formatisi miliardi di anni fa Contiene indizi su quando si è formata la Luna.

Quando un oggetto delle dimensioni di Marte entrò in collisione con la Terra e formò la Luna, l’energia derivante dalla collisione sciolse le rocce e divenne la superficie della Luna. “Quando la superficie era così fusa, i cristalli di zircone non erano in grado di formarsi e sopravvivere. Quindi i cristalli sulla superficie della luna devono essere stati Formatosi dopo il raffreddamento dell’oceano di magma lunare“Altrimenti si sciolgono e le loro firme chimiche scompaiono”, dice Heck.

Poiché i cristalli devono essersi formati dopo il raffreddamento dell’oceano di magma, la determinazione dell’età dei cristalli di zircone rivelerebbe l’età minima possibile della Luna.

Uno studio precedente aveva suggerito questa età, ma lo studio di oggi ha determinato l’età esatta del cristallo lunare grazie ad un metodo analitico chiamato… Tomografia con sonda atomica.

Un’analisi atomo per atomo ha mostrato quanti atomi all’interno dei cristalli di zircone avevano subito un decadimento radioattivo.

Quando un atomo ha una configurazione instabile di protoni e neutroni nel suo nucleo, subisce un decadimento, liberando alcuni di questi protoni e neutroni e convertendoli in vari elementi (l’uranio, ad esempio, decade in piombo).

Gli scienziati hanno determinato quanto tempo impiega questo processo e, osservando il rapporto tra i diversi atomi di uranio e piombo (chiamati isotopi) nel campione, possono determinarne l’età.

Il rapporto isotopico del piombo trovato dai ricercatori indica che il campione ha circa 4,46 miliardi di anni, e quindi la Luna deve essere almeno così vecchia.

È importante sapere quando si è formata la Luna perché è un partner importante nel nostro sistema planetario: stabilizza l’asse di rotazione della Terra, è il motivo per cui ci sono 24 ore in un giorno ed è il motivo per cui si verificano le maree. la luna, La vita sulla Terra sarebbe diversa. “È una parte del nostro sistema naturale che vogliamo comprendere meglio, e il nostro studio aggiunge un piccolo pezzo del puzzle all’intero quadro”, conclude Heck.