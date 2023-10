Come tenere un calendario di lavoro per il 2024 sul cellulare senza installare applicazioni

Come ogni anno, prima della fine dell’anno in corso, conosciamo il calendario lavorativo che regoleremo nell’anno successivo. Ciò include le festività. Se vuoi ottenere Calendario di lavoro 2024 sul tuo cellularequindi puoi farlo.

Tutte le festività del 2024 sul tuo telefonino

Spesso il calendario lavorativo non coincide con quello scolastico, quindi bisogna anticipare gli eventi e sapere quali vacanze abbiamo a disposizione per conciliare la vita familiare o programmare una vacanza sfruttando eventuali ponti, così sapendo in anticipo quali giorni potremo lanciare i prossimi anno renderà la nostra missione più semplice. Qualcosa da cui possiamo fare adesso Calendario di GoogleTi diciamo come.

Una delle applicazioni installate per impostazione predefinita su molti dei nostri dispositivi ma è una delle applicazioni sconosciute. Tra le sue funzioni ne annovera alcune tra le più interessanti, come quelle che ci permettono di sapere quali vacanze faremo il prossimo anno.

Oltre ad inserire nei nostri calendari i nostri appuntamenti e impegni, abbiamo la possibilità di aggiungere le nostre celebrazioni comunitarie per essere sempre aggiornati su questi temi. Accedere ai festeggiamenti di Capodanno è semplice e richiede solo il completamento di una serie di passaggi:

Prima di tutto, apri l’applicazione Calendario di Google Sul tuo cellulare.

Sul tuo cellulare. Nell’angolo in alto a destra dello schermo troviamo un’icona Tre linee orizzontali .

. Cliccandoci sopra accediamo alle opzioni Configurazione dell’applicazione .

. Scorri l’elenco fino alla fine dello schermo dove troviamo Opzione vacanza. Se questo non è selezionato, dobbiamo solo verificare che sia abilitato.

Con questa semplice modifica potremo vedere tutti i giorni dell’anno e quali di essi sono considerati festivi nella nostra regione. Inoltre, possiamo includere più di una regione da qualsiasi parte del mondo in modo che tu sappia quando Festivo ovunque ci interessiamo. Qualcosa che possiamo cambiare in qualsiasi momento, poiché possiamo aggiungere e rimuovere aree. Oltre ad attivare e disattivare le festività nel nostro calendario. Ogni anno ci sono festività che rimangono invariate ed altre che cambiano a seconda di alcune circostanze. Le festività che cadono di domenica vengono solitamente cambiate in lunedì. Quindi ogni anno godiamo di un numero simile di giorni di vacanza.

Un altro vantaggio dell’utilizzo di Google Calendar è questo È sempre aggiornatoSe invece viene modificata una data, verrà applicata automaticamente senza che tu debba preoccuparti di nulla. Devi solo apportare gli aggiornamenti necessari, cosa che possiamo fare automaticamente. Dopo il 2024, non possiamo sapere quali giorni saranno festivi tranne quelli con una data specifica, poiché le festività vengono adeguate ogni anno e pubblicate sulla Banca d’Inghilterra pochi mesi prima della fine dell’anno in corso. Pertanto, fino alla fine del prossimo anno, non potremo sapere esattamente quali saranno i giorni festivi nel 2025.