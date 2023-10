Gli scienziati mettono in guardia dalle minacce alla sicurezza nelle case “intelligenti”.

Un team di ricercatori ha messo in guardia da questa questione “preoccupante”. Minacce alla sicurezza E la privacy nelle case “intelligenti”, dove proliferano i dispositivi connessi a Internet e le applicazioni mobili, capaci di raccogliere dati in modo opaco e di intravedere le abitudini o il livello sociale ed economico delle persone.

A questa conclusione è giunto un gruppo di ricercatori, guidati dalle reti dell’IMDEA (Istituto di Studi Avanzati di Madrid) e della Northeastern University di Boston, a cui hanno collaborato anche diverse istituzioni e centri di ricerca di tutto il mondo. Stati Uniti, Canada, IMDEA Software e Università Carlos III di Madrid.

Scienziati che pubblicheranno questo giovedì i risultati del loro lavoro sulla rivista relazioni e procedure, Ha messo in luce le lacune in materia di sicurezza e privacy poste dalla crescente proliferazione di dispositivi “opachi” e tecnologicamente complessi che fanno parte dell’“Internet delle cose (IoT) nelle case, che sono sempre più interconnesse e in quelle con telefoni, smart TV o sempre più assistenti virtuali.”

Questi dispositivi includono sensori, telecamere, microfoni e altri modi per rilevare e monitorare ciò che accade all’interno delle case, avvertono i ricercatori che hanno analizzato in modo approfondito le interazioni della rete locale tra 93 dispositivi collegati in rete. Internet E applicazioni cellulari Ha rivelato una quantità “eccessiva” di… Minacce Per sicurezza e Privacy.

Le conclusioni del loro lavoro evidenziano le minacce associate all’esposizione involontaria di dati sensibili su quei dispositivi che compongono l’“Internet delle cose” all’interno delle reti locali a causa dell’uso inappropriato dei protocolli di comunicazione utilizzati da questi dispositivi, che includono la rivelazione di nomi e nomi anche “identificatore univoco globale” o dati di geolocalizzazione della famiglia, che possono essere raccolti dall’industria dei dati digitali e marketing Senza che gli utenti lo sappiano.

Secondo i ricercatori, qualsiasi ID o Metadati (Indirizzo unico per hardware; Identificazione univoca globale; o il nome univoco del dispositivo) è sufficiente per identificare una casa, ma la combinazione di più di essi rende ogni casa unica e facilmente riconoscibile a livello globale.

IL Protocolli LAN Possono essere utilizzati come “canali secondari” per accedere ai dati che nei sistemi operativi Android dovrebbero essere protetti da varie autorizzazioni, come ad esempio la posizione domestica.

Narcio Valena Rodriguez, professoressa associata di IMDEA Networks, coautrice dello studio, ha sottolineato che il “canale laterale” è un modo “nascosto” per accedere ai dati sensibili e ha spiegato come esempio che gli sviluppatori di app Android devono richiedere autorizzazioni di sistema per ottenerli. Gli utenti acconsentono all’accesso a dati come la geolocalizzazione.

Tuttavia, i ricercatori hanno dimostrato che alcune applicazioni “spyware” e società pubblicitarie abusano di questi protocolli di rete locale per accedere silenziosamente a informazioni sensibili senza che l’utente ne venga a conoscenza.

Juan Tapiador, vicedirettore del Dipartimento di Informatica dell’Università Carlos III di Madrid, Ha sottolineato che lo studio ha dimostrato che i protocolli di rete locale utilizzati dai dispositivi connessi a Internet “non sono sufficientemente protetti e rivelano informazioni sensibili sulla casa e sul nostro utilizzo dei dispositivi”, e ha avvertito che queste informazioni “vengono raccolte in modo opaco .” Il metodo facilita la creazione di profili delle nostre abitudini o del livello socioeconomico.

L’impatto di questo lavoro va oltre il mondo accademico, secondo i ricercatori, che hanno evidenziato la necessità che produttori, sviluppatori di software, operatori di dispositivi mobili e connessi e regolatori adottino misure per migliorare la privacy e la tutela della sicurezza domestica, e lo hanno fatto. Ho già comunicato questi problemi ai fornitori di questi dispositivi e ai loro team di sicurezza, alcuni giganti della tecnologia.

