Sega ha stretto un’alleanza con Line Next per lanciare videogiochi Web3

Line Next ha confermato l’accordo con SEGA per implementare una collaborazione che si tradurrà in un adattamento di una delle sue storie corrispondenti. blockchain. L’intrattenimento sarà disponibile per la piattaforma Game Dosi. I giochi rilasciati per questo tipo di nuova tecnologia sono solitamente accompagnati da oggetti da collezione digitali. Questi dati si riflettono anche nel pacchetto di notizie annunciato.

La notizia è ancora intrigante, poiché è stata rivelata pochi giorni dopo che Sega è stata informata della loro decisione ritiro dallo sviluppo di giochi blockchain e Web 3.0. Tuttavia, la società ha chiarito nel suo comunicato che si trattava di una decisione con portata interna, ma che cercherà società esterne per continuare i piani in questo segmento. È esattamente qualcosa che corrisponde alla collaborazione con Line Next.

Cosa si sa dell’accordo tra Sega e Line Next per avvicinarsi al mondo dei videogiochi Web3

Finora Contatti aziendali Le persone coinvolte non hanno fornito linee guida chiare su quale saga sarebbe stata utilizzata per l’adattamento. Di Line Next hanno lanciato, come prova, che si tratta di un franchise “estremamente popolare”. Inoltre, sottolineano che l’accordo dovrebbe riguardare il lavoro congiunto. L’idea è di recuperare un file “giochi classici” Da SEGA alla piattaforma web 3 Game Dosi.

Lo ha espresso Youngsu Ko, CEO di Line Next, in un comunicato pubblicato su un account Cinguettio azienda

Line Next ha annunciato la firma di un memorandum d’intesa con SEGA Corporation per concedere in licenza un classico gioco SEGA e portarlo sulla piattaforma Web3 GAME DOSI. Line Next pubblicherà questo nuovo titolo su Game Dosi e Ti occuperai della produzione NFTe pagamenti digitali e attività di marketing.

Attraverso l’accordo, Line Next acquisirà una licenza per utilizzare uno degli IP di gioco di Sega. La società sarà responsabile dello sviluppo del titolo in un gioco Web3. Line Next ha chiarito che dovremo attendere ulteriori notizie riguardanti l’intrattenimento specifico per le scommesse.

Tutto come parte dei piani di Line Next di pubblicare giochi Web 3. Ulteriori dettagli sul gioco verranno rivelati in seguito.

GAME DOSI spiegato da parte sua così come su Twitter.

“Grandi notizie! GAME DOSI e SEGA hanno firmato un memorandum d’intesa! GAME DOSI riceverà una licenza per utilizzare un IP classico da SEGA e svilupparlo in un gioco Web3. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti man mano che riveleremo dettagli più interessanti!”

Copia dell’accordo tra aziende. Fontana: @dipendente

Con sede in Giappone, SEGA è stata per decenni una delle principali società di videogiochi e intrattenimento al mondo, sviluppando e pubblicando giochi su più piattaforme e generi. Lanciata a maggio, GAME DOSI è una piattaforma di gioco Web3 che fornisce servizi e giochi incentrati sull’utente con lo slogan “Gamer First, Web3 Next”. Ha già presentato sei titoli, incluso il suo gioco “Project GD”.

La critica di Sega alla blockchain ha cambiato la sua posizione

Poche ore prima del lancio confermato di oggi, lo sviluppatore di videogiochi Sega si è pronunciato nella direzione opposta. Nello specifico, ha annunciato che avrebbe abbandonato i suoi piani per creare giochi basati sulla tecnologia. blockchain. Quello che è successo nel frattempo è qualcosa che non sappiamo. Potrebbe, come ha anche menzionato la società, avere a che fare con una linea di business interna.

Fatto sta che in dichiarazioni a Bloomberg, Shuji Utsumi, co-COO del creatore di Sonic the Hedgehog, ha affermato che il colosso dei videogiochi abbandonerà i piani per sviluppare i propri giochi basati su blockchain.

“Stiamo esaminando se questa tecnologia decollerà davvero nel settore, dopo tutto. Funziona nei giochi”.gioca per guadagnare“(Giocare per guadagnare soldi) è noioso. Qual è il punto se i giochi non sono divertenti?”

Altri dati relativi alla portata del marchio nell’universo blockchain Le date sono dell’anno scorso. A quel tempo, Sega annunciò di aver firmato un accordo con uno studio di sviluppo chiamato Double Jump Tokyo per sviluppare giochi. blockchain Basato su uno degli indirizzi IP meno conosciuti.

Tokyo Double Jump è una startup leader in Giappone specializzata nello sviluppo di giochi arcade. blockchain E il verso della patria è a blockchain Oasys Layer2 è sviluppato e gestito da double jump.tokyo, Inc.