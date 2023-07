Google Privacy Sandbox: lo vedremo come popup a luglio

Con il progresso della digitalizzazione, il Riservatezza in linea È diventata una delle principali preoccupazioni. In questo scenario, Google, il colosso tecnologico, si prepara a introdurre un importante cambiamento per migliorare la privacy degli internauti. Google Chromeil tuo comune browser web.

Accesso alla protezione della privacy

A luglio, con l’aggiornamento alla versione 115 di Google Chrome, gli utenti inizieranno a vedere un pop-up Informazioni Protezione della privacy. Questa è la prima fase del complesso piano di rimozione di Google Cookie di terze partiche è un metodo comunemente utilizzato per il tracciamento online.

Non tutti i paesi lo vedranno contemporaneamente poiché sarà un rilascio graduale.

Cookie di terze parti

I cookie di terze parti sono piccoli file di testo che vengono inseriti nel browser di un utente per tracciare il suo comportamento online. Sono utili per le aziende, ma non utili per la privacy degli utenti. Google ha deciso di dire addio ai cookie di terze parti, lasciando il posto a metodi più rispettosi della privacy.

Nuove funzionalità Sandbox per la privacy

Include nuove funzionalità di Privacy Sandbox “Argomenti annunci”E Annunci del sito suggeriti E “misurazione annuncio”. Tutte queste funzionalità saranno abilitate per impostazione predefinita, sebbene gli utenti avranno la possibilità di disabilitarne alcune o tutte.

Temi pubblicitari

Ad Topics o Topics API per sviluppatori, consente al browser di tenere traccia dei siti Web visitati dall’utente e di classificare i propri interessi. Questo monitoraggio avviene localmente nel browser e i dati non vengono condivisi con Google o qualsiasi altra entità.

Annunci del sito suggeriti

Gli annunci suggeriti dal sito sono una funzione che consente ai siti Web di taggare gli utenti con argomenti specifici per mostrare loro annunci personalizzati.

Misurazione pubblicitaria

La misurazione della pubblicità è uno strumento che aiuta le aziende a misurare l’efficacia dei propri annunci.

Il rilascio di Privacy Sandbox è un passo importante verso un Internet più privato. Tuttavia, sebbene questi metodi siano più attenti alla privacy rispetto ai cookie di terze parti, sono comunque forme di tracciamento online. È essenziale che gli utenti siano a conoscenza di questi cambiamenti e comprendano come possono gestire le proprie preferenze sulla privacy. A lungo termine, queste iniziative porranno le basi per un Web più sicuro e rispettoso della privacy degli utenti, pur facendo ancora parte di un modello di business orientato alla pubblicità.