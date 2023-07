Snapchat avrà un nuovo modo per mettere tutti i tuoi link dallo stesso posto

I social network sono il punto d’incontro perfetto per tutti gli utenti interessati allo stesso argomento o celebrità. Ma anche le personalità degli influencer o dei creatori di contenuti sono importanti e hanno molta visibilità. Dal momento che inserire così tanti link ai tuoi account è piuttosto noioso, In Snapchat hanno trovato un modo per aiutarli grazie alla loro alleanza con Linktree.

Snapchat e Linktree si uniscono

Potrebbe essere il primo social network noto a tutti. In caso contrario (un po’ difficile) è l’app su cui si è basato Instagram per creare le sue storie con contenuti che durano solo 24 ore. L’altro servizio potrebbe essere in qualche modo sconosciuto, ma per coloro che creano contenuti sulle reti è molto utile. e questo è Linktree è un servizio attraverso il quale è possibile collegare vari link per reindirizzare una persona verso altri siti.

Ecco perché è così importante per molti, perché con un semplice clic puoi guardare tutti gli account del profilo in altri social network o pagine Web ad essi associati. Soprattutto, questa funzionalità è disponibile per tutti i profili pubblici, quindi la restrizione di aprile che consentiva solo ad alcuni account di avere questa funzione in attesa che fosse distribuita a tutto il mondo è stata revocata.

Per utilizzare il servizio, dovrai prima registrarti a Linktree e da lì selezionare i collegamenti che desideri utilizzare per posizionarli in una griglia del livello visivo più sorprendente. È una risorsa molto utile di cui beneficeranno più di una persona per reindirizzare da Snapchat ad altri social network e quelli dell’app fantasma purché consentano di inserire collegamenti nelle descrizioni dei profili.