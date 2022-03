Ottieni Darkrai in Pokémon Diamante brillante e Perla scintillante

Darkrai, il pokemon nero, ha il potere di immergerti in un incubo senza fine, tormentandoti fino a quando non ti arrendi. Questo Pokemon leggendario e il suo temibile potere ora possono essere trovati in Pokemon Diamante brillante e Perla brillanteanche se riuscire ad aggiungerlo al tuo team può essere un compito impegnativo.

Dal 1° aprile potrai ottenere l’oggetto speciale della tessera associativa tramite la funzione Regalo misterioso del gioco, necessaria per combattere il Darkrai. Quando accedi al regalo misterioso, dovresti scegliere l’opzione “ritiro online” e imparare come aggiungere la tessera associativa alla sezione articoli speciali della tua borsa.

Con la tessera, dirigiti verso la casa sopra il Centro Pokémon a Canal City dopo aver sconfitto la Lega Pokémon, che ora è chiusa. Entrando nella strana casa, troverai un uomo che ti dice di riposarti un po’ e ti mette nel letto singolo della casa. Verrai improvvisamente trasportato sull’isola di Neumun, la controparte dell’isola di Fulmon dove si trova Crycilia, con tanto di musica spettrale e paesaggi balinesi.

Nella parte più centrale di New Moon Island, ti ritroverai in una radura con Pokemon neri, in attesa della sfida di chi osa avvicinarsi. Darkrai parteciperà al livello 50 e avrà accesso all’azione ipnotica, che fa addormentare i Pokemon. Con la sua abilità Bad Dream, Darkrai danneggerà i Pokemon addormentati ad ogni turno, rendendoli difficili da battere.

Se puoi aggiungere Darkrai alla tua squadra, puoi portarlo al livello 66 per conoscere la sua mossa caratteristica, Black Breach, che fa addormentare tutti i Pokemon avversari. Questo fa dormire male tutti i Pokémon avversari, trasferendo il potere di Darkrai di prosciugare la salute dei suoi nemici al livello successivo.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato in inglese da Ethan Garcia Il 15 marzo 2022.