Questo è il motivo per cui Google non ha lanciato il proprio chatbot prima di ChatGPT (secondo il product manager di Google Brain)

Google aveva i laboratori, il talento e la tecnologia

Ma aveva anche paura di danneggiare la sua reputazione

30 ottobre 2023, 23:47 – Aggiornato 31 ottobre 2023, 00:00

Se un anno fa ci aveste chiesto di stilare un elenco delle aziende di intelligenza artificiale oggi più importanti, non avremmo esitato un attimo. Sulla fusione di Google In qualche luogo. Il colosso di Mountain View è nel settore da decenni e, come se ciò non bastasse, ha fatto breccia nel suo motore di ricerca, nel sistema pubblicitario e nei telefoni Pixel.

L’azienda guidata da Sundar Pichai possiede anche alcuni dei più importanti laboratori di ricerca del settore, tra cui DeepMind Laboratory, famosa azienda britannica acquisita nel 2014. Tuttavia, il 30 novembre 2022, è stata superata in modo insolito da un margine significativo. Startup meno conosciuta. La società era OpenAI e la sua nave, per così dire, era il suo bot AI ChatGPT.

Quando una società chiamata OpenAI ha lanciato il campanello d’allarme a Google

In un batter d’occhio, tutti parlavano della startup guidata da Sam Altman e, allo stesso tempo, Google parlava di “Code Red” contro “Code Red”. Cosa è appena successo. OpenAI è stato incoraggiato a fare ciò a cui nessuno al Googleplex aveva pensato a breve termine: rilasciare gratuitamente al pubblico un chatbot AI anche quando avevano la tecnologia.

A peggiorare le cose, una parte fondamentale di GPT-3.5, il cuore di ChatGPT, erano i modelli Transformers sviluppati dalla stessa Google, il cui approccio possiamo vedere in Un articolo pubblicato dai suoi ricercatori nel 2017 intitolato “L’attenzione è tutto ciò di cui hai bisogno”.. Anche di fronte a questo scenario, Pichai ha dichiarato moderazione all’interno del gigante tecnologico e ha cercato misure di contenimento.

Ci sono state molte speculazioni in tutto questo tempo sul perché Google abbia deciso di scegliere questa strada. Ora, cosa c’è di meglio che analizzare il punto di vista di qualcunoHo visto l’azienda in prima persona. Stiamo parlando di Gaurav Nimad, Chief Product Officer di Google AI e Google Brain Ha partecipato al podcast “Big Tech War Stories”.. Andiamo, cosa ci dice?

Secondo lo specialista, noto per i suoi contributi al modello LaMDA e alle tecniche NLP, l’opinione pubblica è stata una delle ragioni principali per cui Google non si è rivolta a OpenAI con il suo chatbot. Ricordiamo che a metà dello scorso anno un ingegnere di Google fu al centro delle polemiche per aver chiacchierato con un programma basato su LaMDA.

Blake Lemoine ha confermato che il chatbot di Google è disponibile esclusivamente per i membri Laboratorio gigante della tecnologiaAvevo una certa coscienza. Lemoine pubblicò le conversazioni, suscitò scalpore e finì per essere licenziato. Questo tipo di situazioni che potrebbero danneggiare l’immagine e la reputazione di Google non sembravano attrarre l’azienda, il che era diverso in OpenAI, secondo Nemade.

L’attuale cofondatore della propria azienda di intelligenza artificiale sottolinea che ai creatori di ChatGPT non importava affatto presentare le proprie PR. Ora, se confrontiamo queste affermazioni con la natura di ciascuna delle società in questione, otteniamo un punto di vista interessante: da un lato abbiamo una startup che probabilmente stava cercando di quotarsi in borsa.

Una startup che ha ricevuto una grossa somma di denaro da Microsoft, ma dopo tutto è stato il suo nome ad essere associato ai progressi che aveva fatto. D’altronde Google, azienda con decenni di storia e, soprattutto, Che è quotato in borsa. Quest’ultimo punto è molto importante, perché ad ogni passo devi anche essere responsabile nei confronti dei tuoi investitori, nella buona e nella cattiva sorte.

In Google sanno da tempo cosa è successo con Tay, il chatbot di Microsoft arrivato a marzo 2016 e che ci ha permesso di chattare con lui tramite Twitter. Questo esperimento è andato avanti solo per pochissimo tempo da quando l’intelligenza artificiale ha iniziato a fornire risposte razziste. Quell’esperienza ha reso chiaro che le grandi aziende tecnologiche hanno ancora molto lavoro da fare sui loro progetti di intelligenza artificiale conversazionale.

Per Nemade, se qualcosa sfugge di mano in OpenAI, apportare rapidamente le modifiche necessarie fa parte della sua filosofia. Ma a Google preferiscono evitare questo tipo di situazione. Ora vediamo come le aziende hanno scelto di abbracciare tutto questo diversi modiMa in qualche modo entrambi competono per diventare leader nel nuovo mondo dell’intelligenza artificiale. Google è stato lento, ma ha già il proprio chatbot.

Nel febbraio 2023, il motore di ricerca ha introdotto Bard, un chatbot AI chiaramente mirato a competere con ChatGPT di OpenAI e Bing Chat di Microsoft. E non si tratta solo di Google. Ora stiamo assistendo in prima persona a come gran parte delle aziende tecnologiche mondiali stiano scommettendo sull’intelligenza artificiale. Sembra che in questi giorni sia più importante che mai muoversi abbastanza velocemente.

Immagini: Google | OpenAI

