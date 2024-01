Il nuovo vetro dell'S24 Ultra non solo è più resistente, è anche più trasparente

Il nuovo scudo Gorilla Glass promette una resistenza ai graffi quattro volte maggiore e un riflesso del 75% in meno

Il titanio del Galaxy S24 Ultra attira l'attenzione a prima vista, ma se la nuova ammiraglia di Samsung può vantare resistenza, è grazie ad un elemento molto meno evidente. Si tratta del nuovo Gorilla Glass Armor, un vetro attualmente limitato al nuovo S24 Ultra Si presenta Come Il vetro più resistente che Corning abbia mai realizzatol'azienda specializzata in vetri portatili che collabora da decenni con i maggiori produttori.

Gorilla Armor promette un livello di protezione mai visto prima sui telefoni cellulari. Secondo Samsung, la durata è stata migliorata del 50% e così è Fino a quattro volte più resistente ai graffirispetto al Gorilla Glass Victus 2, che era già molto efficace.

Oltre alla resistenza, Gorilla Armor Glass è migliorato otticamente. Riflessione ridotta fino al 75%migliorando notevolmente la visione all'aperto.

Nei loro test, spiegano il funzionamento di Gorilla Armor Tre volte migliore nei test di caduta Rispetto ai concorrenti che utilizzano l'alluminosilicato.

Per creare questo nuovo vetro, Corning ha allestito un nuovo laboratorio e ha spiegato di aver lavorato a stretto contatto con Samsung, con cui collabora da più di 50 anni, per crearlo. Non è stato determinato se sarà un cristallo esclusivo Per Samsung Galaxy S24 Ultra.

