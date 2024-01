Genelec è alla guida del nuovo studio modulare Smart Studio

Studio intelligente Portare la propria visione sul mercato irlandese per affermarsi come l'integratore di studi di registrazione “più veloce, coerente e redditizio” attraverso uno studio modulare e dotato di tecnologia Genelec L'ultima generazione.

Situato alla periferia di Dublino, Studio intelligente Ha creato uno studio attraverso il quale i suoi clienti possono vedere cosa a Progettazione di uno studio modulare. Le strutture hanno sala di controllo E uno Voice over cabina Attrezzato Hardware e software più recenti, compreso il sistema di monitoraggio attivo intelligente Genelec. Arrivato vivacemente Jim DunnCEO e Lead Designer di Smart Studio: “L'approccio di Smart Studio è diverso. In qualità di esperti del settore, sappiamo di cosa hanno bisogno i nostri clienti e glielo forniamo in un processo snello ed efficiente.

L’azienda ha beneficiato dell’esperienza Michele Marroneparte del team di distributori Genelec locali Il suono del grande orsoQuando scegli il formato per il monitoraggio. Dopo aver selezionato Immersive 7.1.4 Dolby AtmosNon restava che scegliere gli schermi, compito per il quale Dunne ha utilizzato lo strumento di progettazione interattiva della stanza Ho osato A Dolby. “Genelec ha sempre avuto una gamma di display molto completa; Copre davvero tutte le opzioni. Volevamo una configurazione LCR di alto livello. Ci siamo ispirati anche a studi come quelli di King Lear a Londra: abbiamo visto esattamente cosa dicevano e da lì abbiamo avuto un buon indizio su dove andare.

Alla fine, Dunn e il suo team hanno deciso di includerli nel nuovo studio Studio intelligente Tre schermate principali 1237 Triplo eyeliner LCR, quattro 8331 Coassiale a tre vie per circonferenza e quattro 8330 Canali di altezza a due vie, integrati da un subwoofer 7380“Genelec è un marchio affidabile. Tutti lo sanno (e tutti quelli che conosciamo lo usano), quindi sapevamo che se avessimo avuto Genelec qui, avremmo avuto uno standard con cui le persone si sarebbero sentite molto a proprio agio”. Software. GLM (Gestore altoparlanti Genelec): “Il sistema Genelec ha la capacità di calibrare gli altoparlanti in base alla stanza e abbinarli insieme, il che era perfetto per accentuare la stanza e fornire uno sfondo solido. “La risposta dei bassi ultra fluida e la risoluzione spaziale del sistema hanno migliorato questo spazio”, aggiunge Dunne.

Una volta finito, Studio intelligente Lo studio pilota verrà utilizzato per una serie di Corsi di perfezionamento E Sessioni didattiche: “L'obiettivo di Smart Studio è offrire ai nostri clienti una stanza “plug and play”. Come installatore, so cosa significa far passare i cavi delle apparecchiature. Sappiamo che una stanza è uno spazio accogliente in cui accogliere perfettamente apparecchiature e persone , garantendo che tutti questi punti siano unificati. (.. .) La collaborazione con Genelec non solo ha portato il nostro studio ad un altro livello, ma ha anche gettato le basi per impegni futuri, attraverso i quali intendiamo superare insieme i limiti della creatività e dell'innovazione .

