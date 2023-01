5 festival da vivere a Córdoba, tra rock, folk e quartetto

Cosquín Rock 2022 (Foto: Mario Sarr)

Nel centro geografico del paese, la provincia di Córdoba ha avuto e avrà sicuramente una forza culturale molto ricca. Riuscì a eccellere in tutte le discipline. La musica è una di queste. Ora, quest’estate, ecco cinque festival che ti permettono di avvicinarti un po’ di più al loro lato più popolare. Artisti famosi, nuovi, classici, club, generi diversi, jineteada, gastronomia regionale… Nei prossimi giorni potrai vedere tutto.

Festa di Gesù Maria

La 57a edizione del Jesús María Dressage and National Folklore Festival si svolgerà dal 6 al 16 gennaio presso l’Anfiteatro José Hernández. Il Campionato Cavalleresco Nazionale e Internazionale si svolge nell’arco di dieci giorni. Puoi anche goderti le presentazioni Scritto da Abel Pintos, Luciano Pereira, Jorge Rojas, El Chaquino Pallavicino, Soledad Pastoruti, Los Nocheros, Los Teques, El Indio Lucio Rojas e The Coplanacu Duo S Palmatra gli altri.

Ci saranno anche quarteteros degni di nota come Ulisse Bueno, Damien Cordoba, Laconga e Clocora S Dale Q’Va. Da parte loro, i giovani avranno il loro posto fianco a fianco Emilia Mearns, uno dei nuovi standard del settore. Un’altra caratteristica distintiva del Festival Jesús María è la possibilità di godere di tropas, balli, club e la variegata offerta gastronomica regionale.

Jesus Maria Festival (Foto: Mario Sarr)

Festa Cosquin

Il Festival nazionale del folclore di Cosquín occupa un posto speciale nella tradizione argentina. Ogni anno, da più di cinquant’anni, le sue nove lune simboleggiano un’altra opportunità per entrare in contatto con la cultura musicale del paese. Tutto questo all’interno dei paesaggi colorati che offrono le montagne di Cordoba. La prossima edizione dell’evento si svolgerà dal 21 al 29 gennaio nell’emblematica Plaza Prospero Molina.

Tra poco più di una settimana passeranno sul palco artisti come Atahualpa Yupanqui Jairo, Lito Vitali, Antonio Tarago Rus, Los Nocheros, El Chaquinho Pallavicino, Nahuel Benesi, La Sol S Abele Bentos, tra gli altri. Una volta completato, Cosquín eseguirà il Quartetto. Il 30 e 31 gennaio, questa proposta ci permetterà di continuare a goderci la musica ai piedi della collina di Pan de Azúcar, a 50 chilometri dal capoluogo di provincia.

Festival folcloristico nazionale di Cosquín (Foto: Qui Cosquín)

Festival Internazionale dei Pinas de Villa Maria

Il Festival Internazionale di Villa María Peñas si distingue perché, nella stessa rete, si uniscono musica rock, folklore, ritmi latini, tanghi e persino umorismo. Una caratteristica che, sin dalla sua nascita nel 1967, ha portato al suo riconoscimento a livello continentale. Sarà dal 10 al 14 febbraio all’Anfiteatro di Villa Maria. In questa città, che è la terza più grande della provincia, situata a 550 chilometri dalla città di Buenos Aires, ci saranno club attorno ad ogni spettacolo.

Festa della comunità dell’Alta Gracia

Alta Gracia si trova a 37 chilometri a sud-ovest di Cordoba, la capitale. In questa destinazione, comunità provenienti da tutto il mondo si riuniscono per vivere vere e proprie avventure gastronomiche, oltre alla musica di artisti famosi di vari campi. Il 34° Festival Comunitario di Alta Gracia si terrà dall’1 al 5 febbraio. Il cuore della festa è strettamente legato ai sapori, ai balli e alle tradizioni.

Tra i Paesi che saranno rappresentati, oltre all’Argentina, Germania, Cuba, Spagna, Stati Uniti, Francia, Iraq, Italia, Messico, Paraguay, Perù, Polonia, Turchia, Venezuela e Sud Africa. La rete di questa edizione include band come Eccellente E personaggi come lui Indio Rojas, Abel Pintos, Los Caligares S Juan Fuentes. Come punto culminante, la festa avrà anche un impegno DJ Angie Fontanache sarà presente durante le cinque serate della manifestazione.

Roccia Cosquin

Nella Valle di Punilla si svolgerà Cosquín Rock, l’unico festival nella sua forma che si tiene ininterrottamente dal 2001. Suoneranno Non ti piacerà, Divided, Joker, Catopico Macho, Robot Cop Killing, Papasonicos, Ciro e i persiani, La Villa Puerca S Piano farfalla. Decine di band si esibiranno il 18 e 19 febbraio intorno a nove palchi che si svolgeranno all’Aerodromo di Santa María de Punilla.

Diviso (Foto: Mario Sarr)

