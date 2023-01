In Amazon vogliono mantenere il livello di competitività nel mercato dello streaming, il che significa aggiunte originali a indice A partire dal Primo video essere una parte essenziale di tale strategia.

La piattaforma continua a includere Contenuto Di tutti i tipi per attirare abbonati e tra una serie Chi arriverà quest’anno è atteso Consolatoche ha già un nuovo trailer e una data di uscita.

video Il trailer di The Consultant, la nuova serie di Prime Video con Christoph Waltz

Cristoforo Valzer Protagonisti di questa serie che combina elementi di thriller psicologico e commedia nera attraverso gli occhi Regis Patovun consulente che arriva in un’azienda di giochi per dispositivi mobili con la missione di migliorare i suoi numeri, anche se questo fa sì che i dipendenti lo odino.

Il trailer anticipa una spiegazione dell’attore austriaco, ed è una di quelle che, come minimo, daranno alla gente qualcosa di cui parlare per un po’. Non dimentichiamo che Waltz ha vinto due Oscar per i suoi ruoli grazie a due film di Quentin Tarantino, Dannati bastardi S Django Unchainedin particolare per ruoli piuttosto impressionanti.

Il cancelliere: la serie di video Prime che ti insegnerà a odiare il presidente

Sposato in un romanzo omonimo Bentley LittleConsulente creato da Tony BasgaloppoCostruttore di stringhe come Servo. Il cast principale si completa con star come Nat Wolff, Brittany O’Grady, Amy Carrero, Sloane Avery e Michael Charles Vaccaro.

Prime Video sta andando oltre la sua solita strategia di pubblicare episodi su base settimanale e successivamente rilascerà l’intera prima stagione di The Consultant. 24 febbraio 2023.

Nonostante il fatto che la tendenza stia riprendendo la forma delle uscite settimanali, alcune Contenuto Colpisce ancora varie piattaforme per i fan della maratona.

Quest’anno abbiamo pianificato grandi serie che colpiranno Prime Video, come continentaleun prequel di John stoppinoQuanto a Quinta genda cui deriva la serie ragazzi. The Chancellor è una formula diversa, ma la presenza di Christoph Waltz fa assestare la serie su questo elenco di novità indice dalla piattaforma.