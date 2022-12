6 curiosità da Dragon Ball Evolution – Il peggior film della storia?

attraverso la storia sfera del drago Ci sono state molte volte in cui l’animazione creata da Akira Toriyama è stata trasformata in film live-action. Ma come accade di solito in Giappone, pochi l’hanno superato. Fino al 2008, quando Uno degli studi di Hollywood ha deciso di essere il primo Nel realizzare un film anime intitolato Evoluzione della sfera del drago.

È stata l’ormai defunta 20th Century Fox a pensare che sarebbe stato un buon adattamento Una storia animata così complessa sul grande schermo con protagonisti umani, e ovviamente hanno perso il colpo, perché Evoluzione della sfera del drago È considerato uno dei peggiori film mai realizzati.

6 programmi TV sull'evoluzione di DRAGON BALL – il peggior film della storia?

Il motivo principale Non c’è nulla che ricordi minimamente la serie Dragon Ball, a partire dai fantastici colori dei capelli o dall’aspetto di Mr. Roshi con il suo sempre inconfondibile guscio di tartaruga e gli occhiali da sole scartati. Inoltre, non sono stati usati i migliori truccatori o effetti digitali per trasformare James Marsters in Ottavino.

Un film che è stato girato anche imbrogliando parte del cast e della troupe, Bene, quello che inizialmente doveva essere un blockbuster in cui non avrebbe badato a spese finì per essere un nastro a basso budget registrato in un negozio di jeans abbandonato.

Recensione di Dragon Ball Evoluzione

I capelli di Goku

Per fare in modo che l’attore Justin Chatwin sfoggi il tipico rasoio di Goku, invece di indossare una parrucca e poi aggiungere effetti digitali, Nella produzione sono state utilizzate fino a 30 lattine di vernice al giorno Per far rizzare i capelli del giovane attore come il personaggio che stava interpretando.

Dragon Ball Evolution ha raccolto circa $ 55 milioni in tutto il mondo, il che non è una perdita enorme considerando che non è costato allo studio più di $ 30 milioni.