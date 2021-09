8 trucchi che miglioreranno le tue ricerche su Google che potresti non conoscere | Dottor Techno | rivista

Molti di questi trucchi possono farti risparmiare molto tempo di ricerca e individuare esattamente ciò che vuoi trovare in pochi secondi.

Google festeggia il nostro 23° anniversario e c’è ancora chi non sa come sfruttarlo al meglio.

Che è che il motore di ricerca più famoso su Internet nasconde solo diversi segreti Il più intelligente lo sa.

Vuoi impararne alcuni?

Qui ti diamo otto trucchi per il tuo giorno Google festeggia il suo ventitreesimo compleanno.

1. “Il potere delle citazioni”

Se aggiungi virgolette a una frase, Google troverà esattamente ciò che stai digitando e nello stesso ordine.

Pertanto, verranno esclusi i risultati che includono solo alcune delle parole nella frase.

Ad esempio, se cerchi “crisi in venezuela“, Google ti porterà esattamente ai risultati che contengono quella frase e non ti mostrerà quelli che contengono “calamità” NS “Venezuela” In un altro contesto.

2. Trattino (-) per saltare i risultati

Se aggiungi un semplice “-” appena prima della parola, Google escluderà quel termine da qualsiasi risultato.

Ad esempio, se sei interessato ad argomenti relativi alla salute ma sei un po’ stufo delle notizie relative al coronavirus, scrivi semplicemente Salute – Corona Nel motore di ricerca per ottenere le informazioni che ti interessano ed evitare le informazioni che ti annoiano.

Devi aggiungere un trattino senza spazi immediatamente prima della parola che vuoi che Google escluda dai risultati.

Ottieni immagini Puoi cercare argomenti di salute non correlati al coronavirus con un semplice trucco.

3. Due punti per trovare i punti (..)

Se vuoi cercare i film di James Bond, il famoso agente britannico 007, ma uscirà tra il 2008 e il 2012, basta digitare Google James Bond 2008..2012.

Puoi farlo anche con i prezzi.

Se vuoi un nuovo computer che costa tra $ 200 e $ 800, indossalo Computer 200..800 dollari nel motore di ricerca.

4. Basta cercare sul sito che ti interessa

Scrivere Posizione Dopo un periodo di tempo e prima di un determinato sito Web, Google ti mostrerà solo i risultati per quel sito Web.

GETTY IMAGES Google festeggia 23 anni il 27 settembre.

Nel caso in cui desideri conoscere la nostra copertura delle elezioni tedesche di domenica scorsa, se digiti su Google Sito web delle elezioni in Germania: bbc.com/mundo, Il motore di ricerca darà la priorità alle nostre ultime storie sulla Germania, le sue elezioni e l’eredità del cancelliere Angela Merkel dopo 16 anni al potere.

5. Risultati su un sito specifico

Google ti offre anche la possibilità di concentrare la tua ricerca su un termine in una nicchia specifica.

Ecco perché dovresti usare la parola la tua posizione seguito da due punti prima di un luogo specifico.

Se vuoi tenerti aggiornato sulle notizie sull’uomo d’affari e imprenditore americano Elon Musk e vuoi conoscere le ultime notizie su di lui a San Francisco, puoi scrivere Sito web di Elon Musk: San Francisco.

Molto probabilmente, la prima cosa che Google ti mostra è che Musk ha messo in vendita una casa di lusso in questa città.

6. Usa | Per cercare tra due risultati

Potresti voler cercare due termini contemporaneamente senza collegarti ad essi.

Prova a scrivere prima Messico Perù.

È molto probabile che Google ti mostri un articolo sulle relazioni tra i due paesi o sui possibili voli da una destinazione all’altra.

Se invece metti una barra verticale come questa | Nel mezzo, cercherà separatamente le informazioni pertinenti tra i due paesi.

Funziona anche inserendo la parola “o” tra un termine e l’altro.

Ottengo i loro profili Wikipedia e i siti web ufficiali dei governi del Messico e del Perù.

ottenere foto

7. Esame di una società in borsa

Se hai investimenti in una società o sei interessato a controllare lo stato del mercato azionario, Google ti porta il risultato diretto con un semplice comando.

Devi solo scrivere Fatture di denaro: Davanti alla società.

per esempio: Magazzino: Evergrande, Vi mostrerà l’andamento della società immobiliare cinese che ha fatto parecchi titoli inquietanti nei giorni scorsi.

8. Filtra per formato di testo

Potresti voler cercare informazioni sulla storia dei talebani senza visitare alcun sito Web specifico.

In questo caso dovresti effettuare l’ordine tipo di file seguito da due punti e dalla formula scelta.

Ad esempio, doc in Word o pdf in Adobe.

In questo caso, devi scrivere Storia dei tipi di file talebani: pdf. (IO)