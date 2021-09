Milano contro Atletico Madrid: orari e canali per seguire la partita della fase a gironi di Champions League 2021/22 | calcio | Gli sport

La partita si svolgerà martedì a San Siro, secondo appuntamento del girone B, a partire dalle 14:00.

San Siro ospiterà la partita tra Milan e Atletico Madrid, che si ritrovano dopo sette anni in Champions League, questa volta per Secondo appuntamento del girone B, in programma questo martedì, in 14:00.

Prima di questo caso, La squadra italiana ha giocato la sua ultima partita Nel campionato per club più importante d’Europa nel 2014 e andato Prima della squadra di Pablo Simeonecosa o cosa? Ha finito per sbarazzarsi del 5-1 complessivo Nel girone di 16.

Ora, sette anni dopo, le due squadre saranno protagoniste Una partita chiave nelle loro aspirazioni di qualificazione per il prossimo turno di UEFA Champions League, dopo non essere riuscito a ottenere la vittoria il primo giorno, in un gruppo in cui ogni punto perso viene pesato contro la difficoltà degli avversari.

Il Il Milan ha perso 3-2 durante la sua visita a Liverpool Parte dal fondo del girone, quindi cercherà di vincere in casa per continuare le sue aspirazioni di qualificazione e piazzarsi nelle posizioni di qualificazione per gli ottavi di finale.

per partire, L’Atletico Madrid non ha potuto in casa contro il Porto e ha pareggiato 0-0 in casa del Wanda MetropolitanoQuindi cercherà di sommare i tre punti dell’ospite per allontanarsi dal Milan e assicurarsi la classifica.

però, La realtà delle due squadre è diversa nei rispettivi campionati E fanno pendere la bilancia verso la nazionale italiana, che sta vivendo un momento calcistico migliore rispetto alla nazionale spagnola.

Il Un gruppo guidato da Stefano Pioli lui è In secondo luogo Nella classifica di lega, due dietro il Napoli, arriva all’incontro motivato, dopo aver ricevuto un Vittoria sullo Spezia per 2-1.

Mentre, Il quadro che dirige Chulo Simeone cade 1-0 in fondo alla Liga È quarto in classifica, a tre punti dal Real Madrid capolista.

Canali per vedere la partita AC Milan vs. Atletico Madrid

Ecuador: ESPN 3

Perù: ESPN

Colombia: ESPN

Argentina: ESPN

Chile: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Paraguay: ESPN

Brasile: HBO Max

Messico: HBO Max

Stato unito: TUDN USA, Paramount +, App TUDN, UniMás, Univisión NOW

Spagna: Movistar +

Consulta gli orari di Milan vs. Atletico Madrid