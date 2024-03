Hayes sull'infortunio di Myra: “Potrebbe tornare la prossima settimana”

Mayra Ramirez è stata la più grande assente nella classica londinese. La colombiana ha giocato la sua seconda partita consecutiva fuori dalla squadra del Chelsea, cosa che ha sollevato preoccupazioni tre giorni prima di affrontare l'Ajax nei quarti di finale di Champions League. Dopo la vittoria sull'Arsenal, Emma Hayes ha fornito dettagli sulle condizioni fisiche dell'attaccante.

“Mayra Ramirez? Forse la coscia, forse l'adduttore.”Il direttore tecnico del club londinese ha commentato così l'infortunio del colombiano. Dal suo arrivo in Inghilterra, l'attaccante, grazie alla sua forza fisica e qualità tattiche, è diventata una pedina fondamentale nel progetto dell'allenatore.

Per quanto riguarda la trasferta della colombiana, Hayes si è mostrata ottimista e ha dichiarato che, anche se non sarà disponibile per affrontare l'Ajax, arriverà per la finale di FA Cup contro l'Arsenal. “Potrebbe tornare la prossima settimana, forse quella dopo ancora. Lo stesso con Natalie Bjorn, forse una settimana o due.”Ha sottolineato.

Nella semifinale di FA Cup, conclusasi con la qualificazione del Chelsea alla finale, Maira è stata la figura indiscussa che ha fornito l'assist per il gol di Lauren James nella vittoria per 1-0 sul Manchester City.

Mayra Ramirez, iscritta alla fase finale della Champions League

Nonostante l'inconveniente causato da Mayra, il Chelsea l'ha ingaggiata con Katarina Macario e Nathalie Bjorn., Per i quarti di finale contro l'Ajax. Il club inglese ha in questo caso 25 giocatori.

La partita contro la nazionale olandese inizierà martedì 19 marzo alle 12:45 (ora della Colombia) all'Amsterdam Arena. La partita di ritorno, alla quale sarà effettivamente presente il colombiano, si svolgerà mercoledì 27 allo Stamford Bridge.

