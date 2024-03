Hsieh e Mertens hanno vinto a Indian Wells e hanno dominato la pole position

Su-Wei Hsieh e Elise Mertens Si affermano alla riunione come una squadra. dentro WTA 1000 di Indian WellsTaiwanese e belga Hanno vinto il titolo sconfiggendo Katerina Siniakova e Storm Hunter nel meta Con il punteggio di 6-3 e 6-4 dopo un'ora e dieci minuti in campo. Questa è la quarta vittoria ottenuta nella storia del duo, e la seconda quest'anno e nel deserto della California.

Su-Wei Hsieh ed Elise Mertens vincono il titolo WTA 1000 a Indian Wells. Immagini Getty

Durante la sua permanenza a Paradiso del tennisLe maggiori favorite hanno affrontato le sfide proposte da Jasmine Paolini e Lyudmila Samsonova (6-4, 7-6), Mio Kato e Aldila Sutgiadi (6-3, 7-6), e Luisa Stefani e Demi Schors (6-1, 6). . -4), Ellen Perez e Nicole Melichar (6-2, 7-6), e infine, Katerina Siniakova e Storm Hunter (6-3, 6-4).

Da questa parte, Hanno vinto la loro seconda Indian Wells come squadra Dopo quello che hanno ottenuto nella stampa 2021 -Nell'ultima stagione hanno gareggiato insieme finché non si sono incontrati di nuovo nel 2024-. È il 34esimo titolo di doppio della carriera di Hsieh e il 20esimo per Mertens.

Selezioni editoriali

1 correlato

Quest'anno, dopo aver unito nuovamente le forze nel tour femminile, hanno iniziato bene grazie all'impegno agli Australian Open. I due buoni risultati ottenuti nei primi mesi della stagione l'hanno portata in testa alla corsa alle WTA Finals con 3131 punti, lasciando dietro di sé Jelena Ostapenko e Lyudmila Kitchenok.

Hanno iniziato la competizione con Elise al primo posto e, grazie alla vittoria, Su-Wei l'ha scalzata per imporsi ancora una volta al vertice. Il duo amplia così il suo dominio nella classifica femminile.

Indian Wells può essere visto in diretta su STAR+ in tutta l'America Latina.