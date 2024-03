I 76ers sono contenti dei progressi che Joel Embiid sta facendo nella riabilitazione del ginocchio

I medici sono “soddisfatti dei progressi” compiuti da Joel Embiid dopo l'intervento chirurgico al menisco, secondo l'allenatore dei 76ers Nick Nurse.

FILADELFIA — Joel Embiid L'allenatore del Philadelphia Nick Nurse ha detto sabato che i medici lo hanno rivalutato e sono “soddisfatti dei progressi” che il centro dei 76ers ha fatto dopo l'intervento chirurgico al menisco del ginocchio sinistro.

“Penso che ci siano sempre fasi in cui queste cose progrediscono”, ha detto Nurse prima della vittoria per 109-98 dei Sixers sugli Charlotte Hornets. “Tutti vogliono sapere, quanto tempo ci vorrà?” Ecco perché offrono una vasta gamma, perché ognuno recupera in modo diverso. “Stiamo solo cercando di prenderlo così com'è e mantenerlo in salute per quando sarà pronto a giocare.”

Joel Embiid è stato operato al menisco sinistro all'inizio di febbraio. GT

Quando gli è stato chiesto se la pensava così Embiid Sarebbe tornato in squadra prima dei playoff e l'infermiera era cauta.

“Lo spero ancora e sono molto fiducioso”, ha detto l'allenatore.

condizione Embiid Era fonte di speculazioni dopo che l'aggiornamento medico previsto dalla squadra non è arrivato quattro settimane dopo l'intervento chirurgico del 6 febbraio. Embiid Il 29 febbraio ha detto che crede che tornerà ai playoff, ma il silenzio della squadra sull'argomento ha sollevato alcune domande su dove sia il processo di riabilitazione.

EmbiidLui, che sabato ha festeggiato il suo 30esimo compleanno, ha saltato 21 partite da quando ha subito una lesione al menisco contro Golden State il 30 gennaio. Da allora, Philadelphia è scesa dal terzo all’ottavo posto nella Eastern Conference, andando 8-13 in 21 partite senza l’MVP in carica della NBA per la stagione 2022-2023.

Embiid È stato visto salutare i suoi compagni di squadra in campo dopo la vittoria per 109-98 del Filadelfia su Charlotte sabato sera, ma non era nello spogliatoio della squadra quando ai giornalisti è stato permesso di entrare dopo la partita.

L'Associated Press ha contribuito a questa storia.