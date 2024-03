In diretta le partite e i risultati dell'ottavo turno di Terza Divisione

Partita dell'ottavo turno della Kings League in diretta | Diviso 3

L'ultima parte di Stadio normale della mitosi terziaria E molte squadre ci stanno già pensando Playoff. In realtà, Le scatole sono già ordinate Matematicamente e anche Cinque squadre Sono più vicini ad assicurarsi l'accesso ai playoff con gli A's Opzioni al 99%.

invece di, Quartiere e vista di Barcellona Sono rimasti molto indietro e oggi hanno l’ultima possibilità per non essere praticamente eliminati. Inoltre, anche le squadre guardano con sospetto mondo Che sarà contestato Messico E tre squadre sono molto vicine a ottenere il passaggio diretto Coppa del Mondo dei Re. Eccoli Trunks, Saiyan e Terminator.

In questo ottavo giorno avremo un duello importante tra… Sterminatori e Jijantes Per questo Lotta per i primi 4 Che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale. Inoltre, in fondo al tavolo PIO e ConiSport Vorranno aggiungere un'altra settimana per certificare gli ultimi posti di qualificazione per giocare agli ottavi di finale.

Duellare con maggiori probabilità di così Giorno 8 Sarebbe da los truncos vs Ultimate mustoles, Due squadre dal maggior potenziale offensivo che daranno grande spettacolo alla Cobra Arena. Infatti verrà ristampato Finale della Coppa dei Re a Rosaleda Questa è stata scattata “La Mostoleta.”

Date e orari dell'ottavo turno delle partite della Kings League