LIDOM: Chosen continua ad aggiungere free agency, aggiungendo Phillips Valdez e Socrates Brito

Ciò ha portato la squadra a cinque il numero totale di giocatori con cui ha raggiunto accordi dall'inizio del libero arbitrio senza restrizioni.

IL Scelto il nero Continuano quello che è stato un fine settimana pieno di diversi movimenti in free agency, acquisendo due nuovi giocatori domenica pomeriggio, ha riferito la squadra tramite un comunicato stampa. vaso Phillips Valdez E il giardiniere Socrate Britone Sono i membri più nuovi della squadra, portando a cinque il totale delle aggiunte annunciate nelle ultime 48 ore.

Britto E Valdez Si aggiungono a Jorge MateoAccanto Gabriele E Michael Ynoasono tra i giocatori che vedranno l'azione con la squadra Crimson guidata da Albert Pujolsa partire dalla stagione 2024-25.

Socrate Britone Vieni a Lega professionistica di baseball della Repubblica Dominicana (LIDOM) attraverso il Progetto per principianti Nel 2013 è stato eletto Stelle d'Oriente Al quarto turno. È stato selezionato come Esordiente dell'anno League nella stagione 2015-2016 e ha vinto tre premi Guanti d'oro (2017-18, 2020-21 e 2021-22) della Dominican Winter League.

In sei stagioni nel baseball dominicano, Britto Ha giocato 223 partite della stagione regolare, dove ha segnato una media di .259 con un OPS di .729, un OPS+ di 110, 14 fuoricampo, 72 RBI e 106 punti segnati.

Phillips Valdez È un altro giocatore che arriva ai Lions dopo aver trascorso tutta la sua carriera nel calcio invernale dominicano con loro stelle. Valdez È stato selezionato al 16 ° round Progetto per principianti Dal 2014.

Il veterano 32enne ha giocato sette stagioni di baseball professionistico nel suo paese ed è stato il principale titolare del paese (10) durante la stagione 2022-23. In quel tratto, ha lavorato 118,1 inning, vantando un'ERA di 4,18, un ERA+ di 80, una media di strikeout e passeggiate per inning (WHIP) di 1,49 e un lancio difensivo indipendente (FIP) di 4,12. Ha 72 valide e 43 palle perse in campionato.