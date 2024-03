Sakkari ha battuto Gauff in una maratona notturna piovosa a Indian Wells

Maria Sakkari (9a nel ranking mondiale) ha centrato il grande successo oggi al torneo WTA 1000 di Indian Wells.Ha sconfitto in semifinale Coco Gauff (terzo) con il punteggio di 6-4, 6-7 (5), 6-2, arrivando così alla gran finale del torneo che si è disputato nel deserto della California. Sakkari punta al titolo di Indian Wells. Immagini Getty. Il primo set è iniziato molto serrato e nessuna delle due squadre è riuscita a guadagnare un rapido vantaggio. Ma dopo un'interruzione per pioggia, la partita è stata interrotta sul 4-3 a favore dell'americano, e Gauff non è riuscito a vincere di nuovo la partita in quel set. Alla fine, i greci hanno portato il punteggio sul 6-4. Alla fine, Coco ha cercato aiuto medico per misurarle la pressione sanguigna.. All'inizio del secondo quarto. Ha piovuto di nuovo allo Stadio 1 di Indian Wells. Ma in questa occasione sono stati più aggressivi e sono stati costretti a sospendere l'incontro per un periodo più lungo. Selezioni editoriali

Dopo la lunga pausa dovuta alle cattive condizioni atmosferiche, i tennisti sono tornati in campo e sembrava che tutto fosse finito in fretta, visto che il punteggio era 5-2 per il greco e lui ha servito. Ma, Coco è riuscita a ribaltare la situazione e ha vinto il set 7-6 (5), risparmiando tre match point. Il set decisivo è iniziato in modo sciatto, con break da entrambe le parti e giochi di servizio molto combattuti. Tuttavia, è stato Sakkari che è riuscito a diventare più forte mentalmente, dopo le occasioni perse nel secondo turno, e si è aggiudicato la vittoria per giocare la finale. Nel turno successivo affronterà la testa di serie numero uno del mondo. Iga Swatic Che deriva dalla vittoria in due set consecutivi sull'ucraino Marta Kostyuk (32° posto) con il punteggio di 6-2 e 6-1.