Con qualche sorpresa, il Miami Masters 1000 ha programmato i suoi inviti

Lui Miami Masters 1000 In programma dal 20 al 31 marzo all'Hard Rock Stadium, darà inizio al secondo torneo stagionale di questa categoria sul circuito ATP e completerà il famoso “Sunshine Double”, di cui sono già stati annunciati i cinque. Inviti al tabellone principale, presentazione Alcune sorprese.

I giapponesi saranno uno dei protagonisti Kei Nishikori (352 punti), 34 anni ed ex numero 4 del mondo, da Non gioca ufficialmente da luglio 2023, Quando cadde 6-4, 6-2 contro Taylor Fritz, nativo di Atlanta, si godette le sue migliori prestazioni in Florida 2014 E 2016le due edizioni in cui hanno raggiunto rispettivamente semifinale e finale, e la loro ultima prestazione nella competizione è stata nel 2021, stagione in cui hanno perso al terzo turno.

La prima sorpresa la realizzeranno i giovani spagnoli Martin Landalusi (359º), ha solo 18 anni e vivrà la sua quarta esperienza ad altissimo livelloDopo Gijón (2022), Madrid (2023), Umago (2023), Non ha superato il primo spettacolo e ha giocato solo le semifinali del torneo Challenger di Tenerife, perdendo contro Mikhail Kukushkin del Kazakistan, ex numero 39, in tre set.

In sintonia, l'organizzazione del prestigioso evento americano ha deciso di offrire un'opportunità a conduttori come Darwin Bianca (1.202°), Classe 2007, e Martin Diga (205°) su 20 che li iscriveranno Prima volta assoluta Nel cerchio.

L'ultimo biglietto diretto andrà ai cinesi Juncheng Shang (139°), 19 e buon divertimento Più viaggiGrazie al raggiungimento delle semifinali di Hong Kong, all'invito ricevuto agli Australian Open e al superamento delle qualificazioni a Indian Wells.

Va notato che il campione maschile in carica sarà il russo Daniele Medvedev (4°), che nel 2023 ha sconfitto in finale l'italiano Jannik Sinner (3°) con il punteggio di 7-5 e 6-3, mentre la Repubblica Ceca femminile ha sconfitto Petra Kvitova (18) che ha sconfitto la kazaka Elena Rybakina (4) 7-6 (14) e 6-2, privandola del “Sunshine Double”.

Indian Wells e Miami possono essere guardati in diretta su STAR+ per tutta l'America Latina.