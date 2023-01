A che ora e cosa trasmette il canale amichevole Universidad de Chile – Rosario Central?

I Blues incontrano El Canalla nella Coquimbo Summer Cup e stanno cercando di riscattarsi dalla sconfitta contro El Pirata nella prima ufficiale di Pellegrino.

Università del Cile Continua la sua preparazione con l’obiettivo di fare il suo debutto nel Campionato Nazionale 2023 Confronto Rosetta centrale Questo sabato in cornice il Coquimbo Summer Cup 2023E il Concorrenza contestata dentro Stadio Francisco Sánchez Rumoroso.

All’inizio del triangolo del Quarto Distretto, i Blues subirono la loro prima battuta d’arresto È stato allenatore ufficiale di Mauricio Pellegrino quando cade 2-0 contro i BuccaneersCosì avranno la possibilità di riscattarsi contro il mascalzone che ha appena messo al comando Miguel Angel Russo, l’allenatore che guidava gli studenti. Alle semifinali della Coppa Libertadores nel 1996.

L’uomo di Lanus giocherà il suo quinto turno nel club: il primo è stato tra il 1997-1998, il secondo tra il 2002-2004, il terzo nel 2009, e il precedente tra il 2012-14, con un totale di 221 partite, 90 partite. vittorie, 60 pareggi e 71 sconfitte. Si noti che il team Rosario registra, al momento, due nuovi gruppi: Carlos Quintana, del Consiglio di fondazione, e Octavio Bianchi, di tutti i ragazzi. Nel frattempo, i laici si sono iscritti Matias Zaldivia, Federico Mateos, Leandro Fernandez, Juan Pablo Gómez e Nicolás Guerra, che ha debuttato contro Barbal f Avevano pochi riflettori sul campo.

Dopo questo confronto, la squadra del CDA affronterà il Talleres, a Santa Laura, prima di esordire nel campionato locale contro l’Huachipato lunedì prossimo, 23 di questo mese. Da parte sua, Gigante de Arroyito concluderà il mini-torneo contro Aurinegros in vista della sua partecipazione al Campionato professionistico 2023 Venerdì 27 contro l’Argentinos Juniors.

La partita tra Azules e Canallas può essere vista in TV su TNT Sport HD e TNT 2per flusso Stadio sportivo TNT E anche sui telefoni, grazie a TNT GO. Per i clienti TNTHD o TNT2, entrambi i segnali saranno disponibili su Movistar Play, Entel TV, DirecTV GO, Claro Video, VTR Play e Zapping.