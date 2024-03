A febbraio, 81.000 cubani avevano beneficiato della libertà condizionata per motivi umanitari

Un totale di Nel mese di febbraio, 79.000 cubani sono entrati negli Stati Uniti attraverso la frontiera Libertà condizionale umanitaria Creato dall’amministrazione Biden per un’immigrazione ordinata.

Ciò è stato confermato dalla US Customs and Border Protection (CBP). un permesso Con il massimo Ultimo aggiornamento A proposito di eseguirlo Si tratta di un programma di cui beneficiano anche gli immigrati provenienti da Venezuela, Haiti e Nicaragua.

“Alla fine di febbraio 2024, sono arrivati ​​legalmente più di 386.000 cubani, haitiani, nicaraguensi e venezuelani. “Hanno ottenuto la libertà condizionale in base alla procedura condizionale”, ha detto il CBP.

Durante tale periodo, secondo la distribuzione mostrata, 81.000 cubani, 156.000 haitiani, 71.000 nicaraguensi e 97.000 venezuelani sono stati sottoposti a screening e autorizzati a viaggiare..

Il numero di 79.000 cubani corrisponde a coloro che viaggiarono e entrarono nel territorio americano dopo essere stati approvati. Questo elenco è diretto da Haiti (151.000 già stabiliti negli Stati Uniti), seguita dal Venezuela (91.000). Dietro di loro ci sono Cuba e Nicaragua (64mila).

La dichiarazione rileva il successo dell’attuazione del programma basato su “un’indagine di sicurezza forte e chiara” e sul rispetto di “altri criteri di ammissibilità”. Venire negli Stati Uniti in modo sicuro, ordinato e legale“.

Nel suo aggiornamento, il CBP ha citato la decisione presa l’8 marzo da A Un tribunale federale del Texas ha respinto una causa per fermare l’uso della libertà condizionale compassionevole.

Ha aggiunto: “La decisione consente agli Stati Uniti di continuare a concedere finanziamenti”. Autorizzazione anticipata di viaggio per un massimo di 30.000 non cittadini ogni mese L’istituzione ha precisato nella sua dichiarazione che “le richieste di liberazione condizionale vengono presentate caso per caso”.

Gli Stati hanno fatto causa contro la libertà condizionale, sostenendo che la sua attuazione “li costringe a spendere milioni in cure mediche, istruzione e sicurezza pubblica per gli immigrati”.

accanto a, Nel mese di febbraio, 20.815 immigrati cubani sono entrati illegalmente negli Stati UnitiChe rappresenta una media di 743 al giorno. Con questi dati, sono 519.099 i cubani arrivati ​​nel paese dalla fine del 2021.

Sebbene questo numero sia leggermente inferiore a quello registrato a gennaio (22.946), rivela la continuità della crisi migratoria cubana e la persistenza degli Stati Uniti come principale destinazione dei cittadini cubani.

Nel 2022, la rotta prevedeva di volare in Nicaragua, attraversare l'Honduras e il Guatemala, quindi attraversare il Messico per presentarsi al confine con gli Stati Uniti. Ma dal gennaio 2023, l’amministrazione Biden ha messo in atto nuove procedure che costringono i migranti a fissare un appuntamento terapeutico con il CBP.