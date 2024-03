Un alto funzionario nordcoreano chiede un miglioramento delle relazioni con la Cina

SEOUL, 25 marzo (Yonhap) — Kim Sung NamLunedì la Central News Agency della Corea del Nord ha riferito che il direttore del Dipartimento internazionale del Partito dei lavoratori nordcoreano ha chiesto il rafforzamento delle relazioni con la Cina, nell'ultimo di una serie di incontri con alti funzionari. – Alti funzionari cinesi.

L'agenzia di stampa centrale coreana ha riferito che Kim ha fatto queste dichiarazioni durante un incontro con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi a Pechino sabato, sottolineando che quest'anno è l'anno dell'amicizia tra la Corea del Nord e la Cina.

L'anno 2024 segna il 75° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Corea del Nord e la Cina, il più antico alleato di Pyongyang e il più grande benefattore economico.

In risposta, Wang si è detto fiducioso che le relazioni amichevoli tra i due paesi progrediranno sotto la guida strategica dei loro leader, aggiungendo che Pechino rafforzerà le comunicazioni e la cooperazione con Pyongyang per proteggere i loro interessi comuni.

Giovedì Kim ha incontrato anche Wang Huning, membro del comitato permanente dell'Ufficio politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, e Liu Jianchao, capo del Dipartimento di collegamento internazionale del Partito.

Kim era a Pechino per la prima tappa del suo tour in tre nazioni, che lo porterà anche in Vietnam e Laos.

Il viaggio di Kim arriva mentre la Corea del Nord sembra riprendere l'attività diplomatica con l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), anni dopo che Pyongyang ha chiuso i suoi confini a causa del coronavirus.

Essendo il paese che detiene la presidenza dell’ASEAN quest’anno, il Laos prevede di ospitare il Forum regionale dell’ASEAN (ARF) e altri incontri relativi all’ASEAN. Il Forum regionale dell'ASEAN, che si tiene ogni anno, è l'unico forum regionale a cui partecipa la Corea del Nord.

L’ASEAN comprende Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar (l’ex Birmania), Filippine, Tailandia, Singapore e Vietnam.

La foto, pubblicata da KCNA il 25 marzo 2024, mostra il direttore del Dipartimento internazionale del Partito dei lavoratori nordcoreano, Kim Song Nam (a sinistra), mentre scatta una foto con il ministro degli Esteri. Wang Yi della Cina durante il loro incontro tenutosi il 23 marzo a Pechino. (Uso esclusivo in Corea del Sud. Distribuzione parziale o totale vietata)

elias@yna.co.kr

(FINE)