Xi incontra il Primo Ministro della Dominica

(Xinhua/Xin Hong)

PECHINO, 25 marzo 2019 (Xinhua) — Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi (lunedì) a Pechino il primo ministro della Dominica Roosevelt Skerrit.

Sottolineando che la Dominica è un paese importante nei Caraibi, nonché un buon amico e un partner affidabile della Cina nella regione, Xi ha affermato che i due paesi si sono sempre rispettati e trattati alla pari da quando hanno stabilito le loro relazioni diplomatiche. Anni.

Il presidente ha aggiunto che con la crescente fiducia politica reciproca e gli scambi attivi e la cooperazione in vari campi, nonché l’approfondimento dell’amicizia tra i due popoli, le relazioni Cina-Dominica sono diventate un buon esempio di cooperazione Sud-Sud.

Allo stesso modo, ha osservato che la Cina apprezza molto la solida amicizia della Dominica, con la quale è disposta a lavorare per raggiungere una sinergia nelle sue strategie di sviluppo, trasformando le relazioni amichevoli in una forza trainante che consente una cooperazione vantaggiosa per tutti, al fine di raggiungere questo obiettivo. Più risultati e più benefici per entrambe le persone.

Allo stesso modo, ha sottolineato che la chiave per un solido sviluppo delle relazioni Cina-Dominica risiede nell’alto livello di fiducia politica reciproca, così come nella comprensione e nel sostegno reciproci su questioni che coinvolgono gli interessi fondamentali e le principali preoccupazioni reciproche. Ha sottolineato che la Cina sostiene fermamente il popolo della Dominica nel seguire il percorso di sviluppo in linea con le loro condizioni nazionali, ed è disposta a rafforzare gli scambi amichevoli e ad aumentare lo scambio di esperienze di governo con la parte dominicana.

Xi ha affermato che la Cina accoglie con favore la parte dominicana affinché si unisca al “treno ad alta velocità” della modernizzazione cinese, al fine di espandere la cooperazione bilaterale nel commercio, nell'economia, nella costruzione di infrastrutture, nell'agricoltura, nella sanità e in altri settori, sottolineando che la Cina continuerà a fornire assistenza in queste aree. Il suo potenziale per lo sviluppo economico e sociale di questo paese caraibico.

A sua volta, ha sottolineato che la Cina vuole rafforzare gli scambi culturali e interpersonali con la Dominica, accoglie un numero maggiore di studenti per studiare nelle istituzioni cinesi e continuerà a fornire borse di studio e programmi di formazione.

Xi ha aggiunto che le due parti dovrebbero sviluppare congiuntamente le lezioni di Confucio al Dominica State College ed esplorare un’ulteriore cooperazione nella formazione professionale e tecnica nel Paese.

(Xinhua/Zhai Jianlan)