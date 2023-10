Residente in Florida? Queste sono le leggi che entreranno in vigore da oggi

Dal 1° ottobre entrano in vigore nello stato nordamericano della Florida alcune leggi, alcune delle quali più discusse e controverse, ma tutte fondamentali da conoscere. Se vivi in ​​questa zona, è importante tenerne conto. Oggi, quindi, in Florida entreranno in vigore molte delle leggi approvate nell’ultima legislatura del 2023.

Tra le leggi che entreranno in vigore domenica, ce ne sono alcune che hanno già suscitato polemiche e potrebbero dover affrontare sfide legali, la più discussa delle quali è la pena di morte per chi molesta sessualmente i minori.

Quella conosciuta come “HB 1297” è una delle leggi più discutibili che entrerà in vigore oggi e prevederebbe la pena di morte per chiunque aggredisca sessualmente bambini di età inferiore ai 12 anni. La misura sarebbe in conflitto con le sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti e della Corte Suprema della Florida, che hanno vietato la pena di morte per gli stupratori.

Righelli Potevo La scelta è tra applicare la pena di morte o condannare l’imputato all’ergastolo. Se meno di otto giurati raccomandano la morte, i giudici dovranno imporre l’ergastolo.

Un’altra legge simile approvata prevede che se una persona di età superiore ai 24 anni invia una comunicazione scritta a un minore di 16 o 17 anni per commettere una condotta sessuale illecita, sarà accusato di un crimine di terzo grado.

Altre leggi sono state approvate in Florida e entrano in vigore oggi

Anche per quanto riguarda più casi di convivenza e residenza in Florida sono state approvate nuove leggi. Ad esempio, ai sensi dell’HB 319, le persone che disturbano i partecipanti a eventi sportivi o artistici o che entrano negli stadi o sui palchi senza permesso rischiano una multa fino a $ 2.500. Questa misura impedisce inoltre alle persone di ricevere benefici finanziari per aver pubblicato i propri atti di invasione o disturbo sui social network.

Anche per quanto riguarda la guida dei golf cart c’è una nuova legge. L’HB 949 afferma che chiunque abbia meno di 18 anni che desideri guidare un carrello da golf su una strada pubblica deve avere una patente di guida o un permesso di studente.

Attualmente, i conducenti di golf cart devono avere solo 14 anni o più per guidare su strade pubbliche autorizzate per questi veicoli, ma non sono tenuti ad avere la patente di guida. Le violazioni di questa regola saranno considerate violazioni del codice della strada non penali.