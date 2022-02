ADN racing per la famiglia del tridente

En los últimos tiempos toda la familia Maserati attuale se ha ido nutriendo de alguna que otra versión especial como las deportivas Trofeo o las F Tributoambas nacidas come un homenaje a la rica historia deportiva de la firma del tridente, especialmente en el secondo caso en forma de un guiño especial a uno de sus pilotos más ilustres, Juan Manuel Fangio. Ahora una nueva serie especial no hace sino reforzar ese homenaje al legado de la marca en competición con la serie Edizione Maserati MCun nome que viene precisamente de las iniciales de Maserati Corse, nome tradizionale dell’equipe di Maserati en el pasado. Ora pasa a formar parte de una nuova versione que llega a los Maserati Ghibli, Levante y Quattroporte.

Homenaje a 96 anni di storia di Maserati Corse

Maserati de hecho presenta esta MC Edition come la personificación “del rendimiento, la orientación hacia la victoria y el placer de conducir”, el recuerdo de una storia “que comenzó hace hace casi 96 años cuando el Tipo 26, que fue el primer modelo en llevar el Tridente en el capó, conquistó la clase 1.500 cc en la Targa Florio con Alfieri Maserati al volante”.

Ahora ese espíritu se traslada a los tres principales modelos actuales de la casa italiana que se presentan con i colori esclusivi, il Giallo Corsica e il Blu Vittoriados colores que no están elegidos por casualidad, ya que el amarillo y el azul son los colores de Módena, hogar de Maserati. De hecho ni siquiera son colores normales y corrientes, el Giallo Corse es un amarillo tricapa con mica azul que al recibir la luz deja un efecto de lo más llamativo y moderno, mientras que el Blu Vittoria también recapa del en est a una tri color azul , pero en esta oasión con un acabado mate que deja un efecto realmente profundo y contemporáneo.

Esclusiva, también en el interior

I colori dei colori sono associati a altri dettagli distintivi in ​​un colore Piano Black sono inclusi in un’insegna speciale per la serie MC Edition nei guardabarros trasero y el pilar central. Esto se suma a unas deportivas pneumatici di 22 pulgadas en el SUV Levante y de 21 en las berlinas Ghibli y Quattroporteen los tres casos con un acabado negro brillante e una pinzas de freno de color azul.

En el interior Maserati añade en esta edizione especial detalles en fibra de carbono de color azul, costuras de los asientos deportivos en color amarillo y azul sobre la tapicería de piel natural Nero Penofiore con inserciones Denim y un reposacabezent Edition MC adornado que en el centro de la consola no falta tampoco una insignia especial. Tutto ciò che è accompagnato da un techo retráctil elettrico, un equipaggiamento di suono che coinvolge Bowers & Wilkins e il pacchetto di assistenza alla guida di serie.

Maserati no ha dado detalles acerca de mejoras a nivel de motor y chasis, por lo que en ese sentido tanto el Ghibli y Quattroporte como el Levante keepn sus mecánicas ya conocidas que podrán acompañarse con este de segial de cabest e cabado mar mes de Febbraio de 2022.

