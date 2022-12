Al-Shabab uccide i suoi feriti dopo aver perso il controllo di una città somala

Un comunicato diffuso dal ministero dell’Informazione, pubblicato dai media locali, afferma che dopo aver preso il controllo di quell’area per sei anni, gli estremisti l’hanno persa e prima di andarsene hanno ucciso tutti i feriti nei combattimenti.

Il testo descrive questo atto come una grave violazione dei diritti umani estranei all’Islam, all’umanità e alla cultura somala.

Il documento conferma che il governo federale somalo ritiene che questi giovani sarebbero stati pronti a reintegrarsi nella società una volta completati i programmi di riabilitazione.

La dichiarazione afferma che l’esercito era allarmato nel trovare fosse comuni piene di cadaveri e odore di carne distrutta.

Dopo la liberazione della città, il vicepresidente della Somalia Yusuf Ahmed Hajar. Il presidente dello stato di Hirshabelle Ali Kudlawi Hussein; Il governatore della regione amministrativa di Hayran, Ali Jitti Osman, ha visitato e lamentato la devastazione lasciata da Al-Shabaab.

Aden Yabal appartiene allo stato di Hirshabelle e, fino a martedì, era una delle principali basi del gruppo terroristico per governare le regioni che dominano il centro del Paese.

Al-Shabaab è entrato a far parte della rete di al-Qaeda dal 2012 e ha operato nella capitale somala, Mogadiscio, e in altre parti della Somalia per rovesciare il governo centrale e stabilire con la forza uno stato islamico in stile wahhabita.

Attualmente controlla le zone rurali del centro e del sud di questo Paese africano e attacca anche i Paesi limitrofi come il Kenya e l’Etiopia.Dall’agosto scorso il presidente Hassan Sheikh Mahmoud ha dichiarato guerra a tutto campo contro i terroristi.

