Alberto Brutomesso è stato il primo presidente del Giro d’Italia sub-23

Il Giro d’Italia Sub-23, corsa per ciclisti sotto i 23 anni, è iniziato questo sabato con la vittoria di Alberto Brutomeso (Zalf-Euromobil). Il giovane ciclista italiano ha vinto nella prima giornata la distanza di 164,9 km e ha gareggiato tra le città italiane di Gradora e l’Argentina.

L’olandese Caspar van Uden (Development DSM) e il danese Caspar Anderson (Hagens Berman Action) hanno vinto lo sprint del Protomesso quando sono arrivati ​​in Argentina in provincia di Ferrara rispettivamente al secondo e terzo posto.

“Questa vittoria è qualcosa di speciale per me. Volevo fare bene, ma non ci credevo fino a quando non ho tagliato il traguardo. È fantastico indossare una maglia rosa. Sono solo al mio primo anno. Mi ha permesso di gareggiare in questa categoria da allora. Oggi un traguardo che sembrava un sogno si è avverato e per questo devo esprimere tutta la mia gratitudine. Io e la squadra. La famiglia mi ha sempre sostenuto”, ha spiegato Alberto Brutomeso dopo la premiazione.

Marco Palomba (General Store), Gabriel Petrelli (CT Friuli), Walter Gijino (Casillo-Petroleum Byrne-Hoble) ed Emanuel Ansaloni (Inimilio Romagna) hanno formato la divisione di giornata. Il quartetto è stato neutralizzato da Peloton a una distanza di 50 km dal traguardo.

Dopo la distribuzione del bonus, Brutomesso guida la classe generale con Van e 4 e 6 secondi di vantaggio su Anderson.

Il U-23 Zero d’Italia Continua questa domenica come la seconda di sette tappe del tratto di 168 chilometri che inizia a Rozano Veneto e termina a Pinsolo.

La piattaforma presenta due difficoltà da montagna, Vigolo Vataro (4,9 km 5% con Cat. 2) e Stenico Alto (4,1 km 6,7% con Cat. 3), quest’ultima a 30 km dal termine, anch’essa in aumento. .

Classificazioni [ Clasificaciones completas ]

Classificazione di livello:

1. Alberto Brutomesso (ITA / Zalf-Euromobil) – 3:47:38

2. Con Caspar Van (NED / Development DSM) – mt

3. Caspar Anderson (DEN / Hagens Berman Axeon) – mt

4. Kidas Umbri (ITA / Colpack-Ballan) – mt

5. Lorenzo McLee (ITA / Mastromarco-Sensi-Nibali) – mt

6. Leslie Lhrs (GER / Lotto-Kern Haus) – mt

7. Sean Flynn (GBR / Swiss Racing Academy) – mt

8. Kevin Bonaldo (ITA / Qhubeka) – Monte.

9. Filippo Dignani (ITA / Servizio Lavoro) – mt

10. Pierre-Pascal Keup (GER / Lotto-Kern Haus) – mt

Classificazione generale:

1. Alberto Brutomesso (ITA / Zalf-Euromobil) – 3:47:28

2. Con Caspar Van (NED / Development DSM) a 0:04

3. Caspar Anderson (DEN / Hagens Berman Axeon) a 0:06

4. Kidas Umbri (ITA / Colpack-Ballan) alle 14:10

5. Lorenzo McLee (ITA / Mastromarco-Sensi-Nibali) alle 00:10

6. Leslie Lhrs (GER / Lotto-Kern Haus) alle 00:10

7. Sean Flynn (GBR / Swiss Racing Academy) a 0:10

8. Kevin Bonaldo (ITA / Qhubeka) alle 00:10

9. Filippo Dignani (ITA / Work Service) alle 14:10

10. Pierre-Pascal Keup (GER / Lotto-Kern Haus) alle 14:10

Livello successivo, 2: Rozano Veneto – Pinsolo / 168 km.







