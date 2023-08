I ministri degli Esteri di Libia e Israele hanno tenuto un incontro senza precedenti in Italia

Madrid, agosto. 27 (Stampa Europa) –

Il Ministero degli Esteri israeliano ha confermato che il capo del portafoglio, Eli Cohen, ha avuto domenica uno storico incontro con il suo omologo libico Najla Mangush, in un incontro senza precedenti tra i funzionari diplomatici dei due paesi.

L’incontro si è svolto in Italia, dove i due hanno discusso delle possibilità di cooperazione e di preservazione dei siti storici della cultura ebraica in Libia. La data esatta dell’incontro non è stata specificata.

In una dichiarazione pubblicata dal Times of Israel, il ministro ha descritto l’incontro come un “incontro storico” e il primo passo verso il riavvicinamento tra i due paesi.

Israele e Libia non hanno mai mantenuto relazioni diplomatiche, ma ci sono stati contatti sporadici, come gli sforzi del leader libico Muammar Gheddafi durante il suo tempo per proporre la creazione di un nuovo stato, Israele, nato da un’alleanza politica con Israele. Palestina, Gerusalemme è la capitale della “Repubblica Federale di Terra Santa”.

Dalla morte di Gheddafi nel 2011 e dalla conseguente guerra civile in Libia, le relazioni pubbliche tra i due paesi sono state vicine allo zero, facendo precipitare il paese nel caos e in un divario politico ancora più palpabile. La Libia è divisa tra un governo riconosciuto dalla comunità con sede a Tripoli, un Mangush diplomaticamente ministeriale e un’amministrazione rivale nell’est.

Tuttavia, nel gennaio dello scorso anno, come ricorda il ‘Jerusalem Post’, un jet privato appartenente a Khalifa Haftar, l’uomo forte della co-amministrazione della Libia orientale, è atterrato in Israele.

Il viaggio è avvenuto pochi giorni dopo che i media sauditi e libici avevano riferito che il rivale di Haftar, il primo ministro libico Abdulhamid Dibbeh, aveva incontrato il direttore del Mossad David Barnia in Giordania per discutere di una normalizzazione con Israele.

Le visite non sono state confermate ufficialmente e il governo libico non ha fornito informazioni sull’incontro tra i due diplomatici.