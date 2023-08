Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen. (AP)

Il Ministero degli Esteri israeliano ha confermato domenica che Eli Cohen, il capo del portafoglio, ha tenuto questa settimana uno storico incontro con la sua controparte libica, Najla Mangush.In un incontro senza precedenti tra i diplomatici dei due Paesi.

L’incontro si è svolto in Italia, dove i due hanno discusso delle possibilità di cooperazione e di preservazione dei siti storici della cultura ebraica in Libia. La data esatta dell’incontro non è stata specificata.

Nella relazione raccolta dal Ministro I tempi di IsraeleHa descritto l’incontro come un “incontro storico” e il primo passo verso il riavvicinamento tra i due paesi.

Dopo aver appreso dell’incontro tra i due paesi, a causa della pressione dell’opinione pubblica, Il primo ministro libico Abdulhamid Dibbeh ha sospeso il ministro Mangous dalle sue funzioni.

Sospensione, prendi il portale libico Al Wasat, con un’inchiesta ministeriale per accertare l’accaduto. Lo si seppe più tardi Mangush ha lasciato il paese domenica sera.

Il giornale ha consultato fonti di sicurezza Al WasatL’ex capo della diplomazia libica è partito dall’aeroporto internazionale di Mitika (Tripoli) con un aereo privato in direzione della Turchia.

La notizia ha suscitato un’ondata di critiche tra varie organizzazioni. Questa domenica, Un manifestante è entrato di notte nella sede del ministero degli Esteri libico. In precedenza, decine di manifestanti sono scesi nelle strade della città libica di Zawiya, 40 chilometri a ovest della capitale Tripoli.

Il ministro degli Esteri libico Najla al-Mangoosh. (Stampa Europa)



Secondo il quotidiano digitale Osservatore della LibiaI manifestanti hanno scritto sui muri della sede del ministero “Abbattiamo il governo dei traditori”, mentre all’interno dell’edificio risuonavano i proiettili.

Le proteste hanno luogo contro l’ex capo dell’Alto Consiglio dello Stato di Tripoli e tuttora una delle figure più importanti della politica nazionale. Khaled Al MishriIl Governo di unità nazionale, che ha chiesto le dimissioni totali del governo libico riconosciuto dalla comunità internazionale, “evita ogni mezzo religioso e nazionale”, si legge nel portale. Aggiornamento Libia.

Fino a poche settimane fa, al-Mishri dirigeva quello che era considerato il principale organo consultivo del governo di Tripoli, una delle due amministrazioni in lotta per il controllo di un paese che da un decennio è precipitato prima nella guerra e poi nel caos politico. Morte del leader libico Muammar Gheddafi.

Al Mishri, rivale politico del primo ministro libico Abdulhamid Dibbeh, ha dichiarato che “il governo è andato oltre tutti i confini proibiti e ora è dovere rovesciarlo”, invitando l’intera popolazione a “innalzarsi per la propria identità”. Contro questi piani normali dell’impresa sionista.

Polemica dopo l’incontro in Italia dei ministri degli Esteri israeliano e libico (Stampa Europa)

Israele e Libia non hanno mai mantenuto relazioni diplomatiche, ma ci sono stati contatti sporadici, come i tentativi del leader libico Muammar Gheddafi durante il suo mandato.Propose la creazione di Israele, un nuovo stato formato dall’unione politica di Israele e Palestina, con Gerusalemme come capitale di una “repubblica federale di Terra Santa”.

Dalla morte di Gheddafi nel 2011 e dalla conseguente guerra civile in Libia, le relazioni pubbliche tra i due paesi sono state vicine allo zero, facendo precipitare il paese nel caos e in un divario politico ancora più palpabile. La Libia è divisa tra un governo riconosciuto dalla comunità con sede a Tripoli, un Mangush diplomaticamente ministeriale e un’amministrazione rivale nell’est.

Tuttavia, nel gennaio dello scorso anno, il Il Poste di GerusalemmeUn jet privato appartenente a Khalifa Haftar, l’uomo forte del co-governo della Libia orientale, è atterrato in Israele.

La visita è avvenuta pochi giorni dopo che i media sauditi e libici avevano riferito che il primo ministro libico Abdulhamid DbeebeHaftar ha incontrato in Giordania il direttore rivale del Mossad David Barnia per discutere di un default con Israele.

Le visite non sono state confermate ufficialmente e il governo libico non ha fornito informazioni sull’incontro tra i due diplomatici.

