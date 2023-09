Perché è tempo di conoscere una delle città più belle (e ufficiali) d’Italia, la Loira?

Circondata dalle montagne e situata sulle sponde del bucolico Lago d’Isio, questa città lombarda fa parte di un percorso tra Bergamo e Brescia pensato per celebrare la sua capitale italiana della cultura. Un motivo in più per trovarlo.

Questo è uno Le città (ufficiali) più belle d’ItaliaIl suo meglio è grazie all’omonima Associazione, che riunisce 328 località sparse sul territorio nazionale Patrimonio storico, artistico, Culturali, ambientali e tradizionali, requisiti fondamentali per l’inserimento nell’elenco. E sto vedendo, il Comune della Lombardia parla di noi, più che incontrarli. Tanto per cominciare, la sua posizione non potrebbe essere più bella e su una spiaggia meravigliosa Lago d’Iseo, A circa 100 chilometri di distanza MilanoIl capoluogo della regione è già in provincia di Bergamo.

C’è questo vecchio Insediamento celtico e romano Il successo della produzione e della vendita della lana portò la sua massima prosperità nel Medioevo. Castello Buona parte della città vecchia, è considerata un punto strategico intermedio Valli Camonica e dell’Adige“, ci ha confermato Paola Dolci, storica e guida turistica della zona, mentre passeggiavamo per le labirintiche vie della città.

Alcune antiche torri di guardia di quell’epoca sono ancora conservate Sokha, Alkisi o Torricelli, Pensiamo alla città dall’alto bucolico lago panoramico Eso appare sempre sullo sfondo. Quindi un giro In barca, traghetto o catamarano A causa delle sue acque turchesi, è un must.

Soprattutto quest’anno, in onore della città di Bergamo, capoluogo di provincia Capitale italiana della cultura Vicino a Brescia, è in Lombardia, quindi tutta la zona è piena di quell’atmosfera festosa. Concerti, mostre o campioni gastronomici. Non c’è carenza di tali percorsi pedonali Via Delle Sorelle (La Via delle Sorelle) si collega a questo Bergamo e Brescia Su sei livelli e 130 chilometri di larghezza, la Loira è una delle principali città scoperte in profondità.

Uno dei motivi principali per farlo è la sua ricca architettura guidata dalle chiese. Santa Maria in ValvendraIn Via Fratelli Pellegrini, uno dei migliori esempi di Rinascimento Lombardo, esempio di potere Famiglie potenti di Lavrey. Il suo corridoio di 33 gradini rappresenta gli anni della vita di Gesù Cristo e il suo interno contiene dipinti del XV secolo.

Tra vicoli e vicoli

Una menzione speciale meritano gli imponenti palazzi di vari stili del centro storico medievale. percorsi Puoi trovare bancarelle di scambio di libri desiderose di incoraggiare la lettura. Tra i palazzi, uno TatiniAccanto alla piazza Giuseppe Garibaldi, Serve non solo come museo e galleria d’arte, ma anche come accademia Arti visive e musicali. Nelle sue strutture potrete quindi ammirare le opere di artisti come Jacopo Bellini, Papà stile rinascimentale veneziano, ma anche concerti, opere liriche, Frammenti archeologici Di Italia e ceramiche provenienti dalla Cina e dal Giappone, oltre ad una biblioteca di oltre 4.500 volumi.

Continuiamo il percorso nell’interessante salone di parrucchiere attraverso il Basso Le Bianchi, Costruito su un vecchio Chiesa Consacrata, la cui proprietaria Lucella ora ha un bancone dove raccoglie le talee. “Fu completamente distrutto durante l’inizio dei lavori.. Per molto tempo fu anche A Convento delle ClarisseChi me lo ha venduto”, ricorda con orgoglio il proprietario, dai caratteristici capelli blu, indicando i resti di mosaici ancora conservati sulle pareti. Pavimento lucido Dai locali si possono vedere le antiche rovine del tempio.

Se il Louvre conserva qualcosa, è la tradizione e la storia (che fu occupata Napoleone e dalle forze tedesche Seconda guerra mondiale), più a Gastronomia raffinata Nelle sue piacevoli piazze, come la Garibaldi, gli Uffizi o i 13 Martiri, si possono gustare trattorie e ristoranti affacciati sul lago. Alcuni esempi sono: Ristorante Almici, Moderno, Wender o La Torre. fra Specialità locali Devi ascoltare Cassencelli (una specie di giganteschi ravioli) accompagnati dalla polenta alla bergamesca, sostanziosa farina di mais tipica della regione.

Sui siti web di Visita Bergamo (www.visitbergamo.net), In Lombardia (www.in-lombardia.it) E questo Capitali Italiane della Cultura 2023 di Bergamo e Brescia (www.bergamobrescia2023.it)

