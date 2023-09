La controversa decisione del figlio dell’ultimo re d’Italia

figlio dell’ultimo re d’Italia, Vittorio Emanuele di Savoiae sua moglie Marina Doria, centinaia di gioielli, mobili, opere d’arte e altri beni sono in vendita in Svizzera con un’asta che si concluderà lunedì prossimo. Il lotto Collezione Prince e Princesse de Savoy è costituito principalmente da oggetti della vita quotidiana Palazzo a Ginevra Questa famiglia perse il trono italiano con la caduta del fascismo nella seconda guerra mondiale e la proclamazione della Repubblica nel 1946. L’asta online durerà fino al 18 settembre sul portale “Geneva Enchers”, ma potrà essere seguita in sala fino al 20 dello stesso mese.

“I miei genitori non vivono più a Ginevra e abbiamo deciso di sbarazzarci di alcuni oggetti che non credevamo sarebbero stati utili per le nostre altre case. Purtroppo non si può avere tutto”, ha detto al giornale. Repubblica Il figlio del duca, Emanuele Filiberto di Savoia. E aggiungo: “Siamo fiduciosi che troveremo acquirenti che sapranno offrire il giusto valore a questi articoli.”. Secondo la casa d’aste, la collezione permette di immergersi nella vita quotidiana dell’ultima famiglia reale italiana. Una decisione controversa perché significava cancellare parte della sua storia.

nel mezzo 200 oggetti nell’elenco, candelieri in argento, stoviglie di ogni genere, alcune con lo stemma a croce di questa dinastia, lampade, sculture in oro, figurine, orologi antichi, mobili di design, dipinti e pietre preziose. Oltre a tre moto: un modello Rumi, una India Sport Scud da 750 centimetri cubi del 1941 e una MV Agusta Brutale.

Storia di Casa Savoia

Casa Savoia guidò il processo di unificazione dell’Italia, completato nel 1861, e occupò il trono del Paese. La caduta del fascismo Dopo la seconda guerra mondiale.

Proprio Vittorio Emanuele di Savoia, 86 anni, è figlio di Umberto II, ultimo re del paese, che regnò per un mese nel 1946 dopo l’abdicazione del padre Vittorio Emanuele III (1900 1946). Benito Mussolini al governo.

Umberto II, detto il “Re di Maggio”. Durante la sua permanenza sul trono italiano morì in esilio, precisamente nel 1983 a Ginevra.

Dopo la guerra, gli italiani scelsero con un referendum del 1946 di dichiarare una repubblica e gli eredi maschi della dinastia Savoia furono esiliati fino a quando il parlamento italiano non permise loro di tornare nel paese nel 2002.

Il 15 marzo 2003 i Savoia, Vittorio Emanuele e suo figlio Emanuele Filiberto rimettevano piede in Italia, sbarcando a Napoli dopo 57 anni di esilio.