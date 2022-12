La Spagna affronta USA e Italia prima di Natale

Il Nazionale spagnola di pallanuoto femminile viaggerà fino a Angeli Due amichevoli sono in programma prima di Natale America e in due Italia, nell’ambito della competizione a 3 nazioni organizzata dai Campioni Olimpici e Mondiali. La squadra partirà per il suolo americano il 13 e parteciperà al torneo dal 16 al 21 dicembre.

Questo aiuterà a concludere un anno magico per gli esami, è stato annunciato Campione d’Europa e World League. Con la Spagna che rivela il suo programma di tornei pianificati, gli Stati Uniti potrebbero affrontare una delle squadre europee più potenti, come l’Italia, che ha dominato la pallanuoto mondiale negli ultimi anni.

Gli americani affronteranno l’Italia il 18 e 20 dicembre e la Spagna il 19 e 21 dicembre. Quindi, in base alle date delle partite, le partite tra Spagna e Italia dovrebbero svolgersi il 16 e 17 dicembre e la squadra avrà un giorno di riposo prima di ogni partita contro la squadra statunitense.

La Spagna ha reso noti i nomi dei propri giocatori per il torneo in attesa della convocazione delle due rivali. Non ci sono grandi cambiamenti nel roster per quanto riguarda European e World League Topolino Oca Riporta al suo volume normale, anche se con alcune piccole variazioni.

Molto importante mancanza di Un giocatore importante in una squadra del genere irene gonzález. Sì, i loro compagni di squadra al Sabadell hanno fatto sentire di nuovo la loro presenza rispetto ai due campionati precedenti Laura Ester, Judith Forca, Micah Garcia, Paula Leighton, Bea Ortiz, Nona Perez e Elena Ruiz. Ulteriore, Annie Espar e Cristina Nogu (Mataró); Paula Camus e Phil Pena (terrazza), e Martina Terre (Sant’Andrea). Completano il roster con quattordici giocatori Paola Crespi (Mediterraneo) e Ariadna Ruiz (Sant’Andrea). Oltre a Irene, Maria Palacio (Sant Andrew, era nella World League) e Paula Pratz (Mediterranea, era nell’Europeo) sono state escluse dalla lista.