Perché è importante?

Perché viaggiare nelle democrazie costruite nel corso della storia ci arricchisce.

“Voglio alzare la voce per la tempesta, il raggio di sole o l’usignolo”

Andiamo a Lucca, Italia

Nel 1408 Luca chiese la fine del papato e del sistema repubblicano che esisteva da 500 anni nell’Europa feudale.

Il percorso 12 di Lucca attraverso l’A11 e l’A12… guidiamo un’auto sportiva ecologica con migliaia di cavalli. Siamo nel centro-nord Italia dopo Siena che indica il percorso per Lucca lungo il fiume Cerchio e il percorso per Pisa, il vento mi soffia in faccia campi verdi… mi ama mentre cammino. , e la decorazione di questo bellissimo viaggio è l’olivo.

Obbligatorio… Perché le situazioni di classe e di cultura a Pisa si dimenticano con un buon Chianti, connubio perfetto, perché loro la pensano così.

Lucca era conosciuta come il centro degli incontri politici di Giulio Cesare nella Plaza de San Miguel. Secondo la monografia della Biblioteca Centrale, prende il nome dai Celti che vi transitarono prima di Cristo.

Cioè… perché non c’è niente di nuovo nell’oceano o nello spazio terrestre, capendo che l’Italia fa parte di una fusione di culture diverse come la pizza e la ricca insalata che all’epoca chiamava Oaxaca Porfirio Díaz. Gli stranieri volevano ripopolare il Messico con investimenti, gente colta e ricca, e si registrò un enorme afflusso di mercanti italiani.

“Voglio cantare alle pietre che camminano, alla terra, all’acqua, al grano, alla strada. Alla notte, al cielo, a questo mare che è nostro.”

Lucca… Rimase a lungo fedele al Sacro Romano Impero nell’XI secolo. Ricordiamo che il grande Dante Alighieri fu esiliato nella Lucca indipendente, che si autodefiniva repubblica. Lucca riuscì a mantenere la propria indipendenza fino alla Rivoluzione Francese. Lasciando un segno a San Michele.

infatti Napoleone glielo concesse nel 1803, nominando Regina la sorella, che aveva portato a Lucca l’onta dell’invasione. Sito di giardini enormi, sembrano irraggiungibili dal cielo alle sue magnifiche case. La città natale di Giacomo Puccini, il mostro dell’opera, che ogni anno ospita un festival estivo. Inevitabilmente… Vai a Pisa a 19m.

La torre dell’orologio che canta all’ora concordata, così non senti il ​​cambiamento al tuo arrivo, ma la fine di un viaggio paradisiaco in Toscana, gelati e chili. La festività del 12 luglio prevede colorate maschere veneziane con il codice telefonico 0583 E 715.

Le sue mura sono la cortina attraverso la quale i suoi cittadini stanno a guardare il mondo. Alloggio e posizione della casa, campagna e mini città. Bonano Pisano, un architetto intellettuale, creò i suoi progetti per Pisa nell’agosto del 1173, mescolando elementi bizantini e classici, creò, progettò e lucidò questo campanile.

Sono solo pochi minuti per arrivare da Siena a Pisa e poi da Lucca è incredibile… perché l’8 agosto, è il giorno in cui comincia a crescere e a cadere… perché quel vento obliquo viene dalle viscere. Nelle sue fondamenta, forse una terra ribelle ha voluto gettare il grano della sua distruzione e renderla oggi così interessante.

La Torre Pendente di Pisa ha otto livelli ed è stata costruita in 177 anni. I suoi pavimenti in marmo ricordano la Torre di Babele o una torta che attira migliaia di turisti e architetti. I nonni dicono che è stato interessante vederlo traballare non appena è iniziata la costruzione. Una visione, acqua dolce, pericolo sempre in caduta, Bonanno Pisano, la creazione di un connazionale.

L’unità concreta della storia, con le sue opere, sigillata, inclina la torre di Babele, come governi malvagi, chiude gli occhi dello spettatore, minacciando la realtà, con canti interminabili.