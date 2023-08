Gli insegnanti spagnoli fanno pagare di più che in Francia o in Italia

Gli insegnanti spagnoli guadagnano più dei loro colleghi francesi e italiani e, in alcune fasce salariali, più degli insegnanti finlandesi.. Ciò è confermato dai dati raccolti da Euridice, una rete di informazione sull’istruzione finanziata dalla Commissione europea che ha compilato gli stipendi dei sistemi educativi in ​​Europa per l’anno accademico 2021-2022 (disponibile lo scorso anno). Quindi, in Spagna, Un insegnante della prima infanzia o delle scuole elementari inizia con uno stipendio lordo di 31.847 euro annui., che aumenta a 10 anni di esperienza (34.605), a 15 (36.887) e può arrivare nel tempo a 45.585 euro. Da parte sua, Gli insegnanti dell’ESO e del Baccalaureato fanno pagare un po’ di più, a partire da € 35.596. E a 38.690 (10 anni), 41.197 (15 anni) possono arrivare a 50.810 euro.

Nel caso Franciail loro Gli insegnanti della scuola materna e primaria guadagnano il 10% in meno rispetto agli insegnanti di spagnolo. In particolare, il loro primo stipendio è di 28.385 euro, tra 10 anni diventa 31.699, e tra 15 anni, 33.365 euro, tutti valori inferiori alla media del nostro Paese. Solo al valore più alto della categoria gli insegnanti francesi guadagnano di più, visto che il loro stipendio arriva a 48.184. La differenza è ancora più marcata Gli insegnanti delle scuole secondarie guadagnano fino al 13% in meno degli spagnoli: 30.935 euro a inizio carriera, 34.249 dopo 10 anni e 35.915 dopo 15 anni. Nella fascia più alta superano nuovamente gli spagnoli, ma solo dello 0,4% (50.986 euro).

La distanza con gli insegnanti è ancora maggiore Italiani. Nel caso degli insegnanti delle classi dell’infanzia e delle elementari, I loro stipendi sono inferiori del 21% e del 24% rispetto a quelli spagnoli: 24.297 euro inizialmente, 26.639 dopo 10 anni e 29.162 dopo 15 anni. Si potranno raccogliere al massimo 35.373 euro per quasi 46mila docenti del nostro Paese. Se invece guardiamo agli insegnanti della scuola secondaria, l’insoddisfazione relativa è ancora più elevata Gli insegnanti transalpini guadagnano dal 24% al 27% in meno rispetto agli spagnoli. Nello specifico si parla di 26.114 euro all’inizio, 28.843 dopo quindici anni e 31.707 euro dopo quindici anni. Nel migliore dei casi il suo stipendio può arrivare a 38.843 euro all’anno.

L’equazione con è molto stretta Finlandia, un paese noto per la qualità del suo sistema educativo. soltanto Gli insegnanti spagnoli guadagnano più degli insegnanti finlandesi, in particolare del 5% in più all’inizio della carriera, del 10% in più dopo 15 anni e del 27% in più nella categoria più alta. Le cose cambiano nei docenti degli altri livelli. Quelli della scuola primaria guadagnano il 9% e il 14% in più rispetto agli spagnoli; quelli con ESO, il 5% e il 10% in più; e quelli con una laurea, dal 9% al 18% in più. Gli stipendi spagnoli sono leggermente più alti di quelli finlandesi solo nelle divisioni primarie e secondarie superiori.

Comunque, Ciò che tutti questi paesi hanno in comune è che il loro reddito pro capite è nettamente superiore a quello della Spagna, che aggiunge valore allo stipendio degli insegnanti nel nostro Paese. In particolare, il PIL pro capite dell’Italia è di 32.390 all’anno, il PIL della Francia è di 38.550 e il PIL della Finlandia è di 45.620, ovvero rispettivamente del 14%, 28% e 39% in più rispetto alla Spagna.

Salvo quanto già accennato, 12 paesi in Europa hanno salari più alti della Spagna. Si tratta di Austria, Belgio, Svizzera, Germania, Danimarca, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. 21 invece i Paesi: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Montenegro, Macedonia del Nord, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia. e Turchia.