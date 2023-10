Duvan Zapata ferito nel referto medico del Torino in Italia

Duane Zapata stava accumulando minuti e costanza in Italia, e dopo il trasferimento a Toronto e un periodo tranquillo ad Atlanta, divenne uno dei rifiuti di Casperini.

Da uno degli attaccanti più instabili d’Europa e d’Italia, alla permanenza nella squadra di metà classifica, giocando in Champions League con i bergamaschi, con la possibilità di raggiungere club prestigiosi in diversi campionati come la Premier League.

Già nel Torino ha accumulato partite e gol, che non solo hanno dimostrato che stava recuperando la sua posizione, ma gli hanno anche permesso di giocare nuovamente il pareggio nell’ambito della nazionale colombiana.

Brutte notizie per Duvan Zapata

La fortuna non è stata dalla parte di Duane Zapata in questo inizio di stagione, fermo alcuni giorni per un disagio fisico. Lo ha confermato il Torino attraverso il proprio account Twitter, in un breve comunicato: “L’attaccante Duane Zapata ha riportato una lesione traumatica al retto femorale sinistro. La prognosi sarà definita in base alla sua evoluzione clinica.”

Dal suo arrivo a Torino ha giocato complessivamente sei partite, tutte da titolare e contribuendo con due gol.

Lesioni di Duvan Zapata

Duvan Zapata non ha avuto fortuna ultimamente poiché gli infortuni lo hanno tenuto fuori da Atlanta. La sua ultima esperienza a Bergamo è tra panchina e recupero a causa di un infortunio al bicipite femorale riportato. Nella stagione precedente ha giocato 25 partite, di cui 16 da titolare, dove ha segnato solo due gol, dopo aver segnato 10 e 15 gol nelle stagioni immediatamente precedenti.

