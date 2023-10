L’Avenida resta imbattuta in Italia contro la Virtus

Lui Profumo di Salamanca Avenue Ha perso la sua invincibilità nel presente Eurolega mentre cade davanti a lui Virtus Bologna (79-75) I giocatori della squadra italiana avevano un punteggio di 15-2 nella partita segnata a due minuti dall’inizio del primo quarto.

Un insieme di José Jesus “Pepe” Vasquez In questa occasione è mancata la capacità di reazione e ha lasciato i locali come unici e imbattuti leader di questo Gruppo B dell’Eurolega femminile.

Lui Profumo di viale Hanno tenuto duro contro un rivale che giocava in casa e non voleva essere deluso, e la partita è iniziata con rispetto da entrambe le parti e parità sul tabellone, a tre minuti dalla fine e la Spagna ha vinto. Almeno (11-12), gli italiani hanno centrato un 15-2 nel primo quarto con due triple consecutive portandosi in vantaggio di 12 punti.

Lui Bologna Ha affrontato il secondo quarto con l’intenzione di mantenere la differenza sul tabellone, mentre la squadra di Salamanca ha cercato di trovare il modo di rimontare, anche se un errore sotto canestro non ha permesso di colmare le distanze, ma con un punteggio parziale di 0-8 (34 -29) cinque.

I locali non dormono, rinforzano la difesa e chiudono il secondo quarto con tre punti prima dell’intervallo con 10 punti di vantaggio.

La Spagna ha iniziato a rimontare nel secondo tempo, ma un parziale di 7-0 iniziale e da lì, il Virtus Bologna Mantenere un margine superiore a 10 punti è stato molto comodo.

A metà di quel quarto, l’infortunio colpì Mariella FasolaPunteggio massimo ProfumiUn altro problema per una squadra che non riesce a trovare la strada per rimontare.

L’ultimo quarto si è aperto con il massimo vantaggio locale (64-47), in cui il Profumi Sapendo che avrebbe subito la prima sconfitta in Europa in questa stagione, ha cercato di ridurre il più possibile il divario in classifica.

scheda dati

Virtus Bologna-Profumerie Avenida, 79-75

79 – Virtus Saccafredo Bologna (26+15+23+15): Francesca Bassa (13), Lauren Cox (5), Ivana Dojkic (19), Haley Peters (12), Cecilia Zandalaski (5) -Quinta partenza- Andre Olbiss (10), Ileana Ruberto (15), Siena Consolini (-), Beatrice Del Pero (-).

75 – Perfumerias Avenida (14+17+16+28): Olke Kakir (-), Andrea Vilaro (5), Alexis Principe (20), Bria Hartley (4), Antonia Delera (-) -iniziano da cinque- Mariela Fazula (14), Silvia Dominguez (7), Chica Cone (8), Leonor Rodriguez (10), Laura Gil (7).

Arbitri: Amel Tahra (FRA), Paulina Karolina Gajdos (POL), Aline Aur (RUM).

Incidenti: La terza giornata del Gruppo B di Eurolega femminile si è giocata al Paladossa davanti a circa 1.800 spettatori.

