Premi Rinnovabili. Ribera ha seguito Italia e Polonia…

Abbiamo riferito più di una volta in Hispanidad che il grande impegno del PSOE per l’energia verde è costato troppo agli spagnoli… e continuerà. E non l’ha messo da parte o ha più buon senso, ma il contrario: ora, con Teresa Ribera Prendendo il controllo del materiale, gli obiettivi verdi sono più ambiziosi. Certo, almeno qualche mese fa, il vicepresidente dell’Ambiente ha preso la decisione giusta di seguire le orme di Italia e Polonia, iniziando a recedere dal Trattato sulla Carta dell’energia (CET), e ora raccogliendo il sostegno dell’intero Parlamento europeo Unione. , secondo l’andamento del libero mercato.

In altre parole, 27 Stati membri usciranno dall’accordo, che pone le basi per gli investimenti energetici. Protezione legale. Inoltre, è un accordo internazionale firmato da molti paesi nel 1994 che richiede Trattamento giusto ed equo Per tutti gli investitori in uno Stato firmatario. Certo, l’abbandono del TCE non è immediato: comporta un processo che dura dai 10 ai 20 anni, in cui le sue condizioni continuano ad essere applicate…

L’abbandono del TCE da parte di tutta l’Unione Europea, voluto da Ribera (sostenuto da Francia e Belgio), era noto all’inizio della presidenza spagnola dell’Unione Europea e può essere visto come un certo sostegno al nostro Paese. Non dimentichiamo che l’accordo ha sostenuto molte cause legali (più di 50 in particolare) intentate da fondi di investimento contro la Spagna per ridurre i premi per le rinnovabili.

Un breve passaggio. Ricorda che è socialista José Luis Rodriguez Sabatero chi ne ha dato un po’ Maggiori premi per le rinnovabili Agli investitori viene garantito un rendimento del 22% in 50 anni. Un socialista ha sentito un disastro Michele Sebastiano Quando era alla guida del Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio, ha iniziato a ridurre i premi nel 2010 per questo motivo; Il suo successore Pepero aveva una missione più profonda José Manuel Soria, nel 2013, ha ridotto al 7,398% il rendimento garantito per gli investitori di energia verde. I tagli a questi premi hanno comportato entrate Richieste da miliardi di dollari Fondi e istituzioni nei premi internazionali contro la Spagna. Del resto, questo sistema di premi meriterebbe un futuro saggio, trattandosi di una giustizia personale inventata dagli anglosassoni, che non è composta da giudici, ma solo da avvocati.

C’è un conflitto tra Calvino e Ribera: il primo ha aperto la porta per pagare allo Stato i premi per le rinnovabili, Ribera ha rifiutato, mentre i fondi di investimento devono pagare, sì o no

La Spagna ha già più di 50 richieste internazionali, 22 delle quali sono state respinte, e ora il nostro Paese non le soddisfa. Quest’ultimo ha creato conflitto all’interno del governo Sánchez, soprattutto tra Nadia Calvino e Teresa Ribera: il primo governo ha aperto la porta ai pagamenti. Premi rinnovabili, una cosa che Ribera nega è che i fondi di investimento insistono a far pagare sì o no. Inoltre, l’idea di Calvino è nata dopo che si sapeva che la Spagna ha superato il Venezuela come Paese con i premi internazionali più non pagati, quest’ultimo superiore a 1.160 milioni di euro e che ci sono già minacce di sanzioni in diversi Paesi (Regno Unito e Australia). Essi).

Certo, i generosi premi per le rinnovabili erogati da Sabatero non solo hanno portato a cause legali e premi, ma hanno avuto anche un altro effetto che stiamo ancora pagando. L’hanno sparato Mancanza di pagamento Fino a quasi 30.000 milioni di euro (è finita a 14.294 milioni nel 2020, dovremmo finire di pagarla nel 2028, e nel 2021 finirà a 12.182 milioni) e la pagano tutti gli spagnoli, e anche di più, perché è una finanziaria debito, dobbiamo anche pagare. Interessi. Oh! Mentre Zapatero gode della sua pensione vitalizia come ex presidente, ha sostenuto Sánchez nei suoi viaggi in Venezuela e prima del 23-J.