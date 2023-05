Ale-Hop apre il suo secondo punto vendita a Ravenna, in Italia

Dénia. The Ale-Hop Company continua il suo inarrestabile cammino e lo fa con punti vendita in Italia, così come in altri paesi del mondo. Messico, Portogallo, Croazia e Spagna. L’azienda ha il suo centro operativo a Belrecord, Valencia, ma è nata nella zona di Marina Alta, dove mantiene diverse sedi logistiche.

L’azienda sta già aggiungendo 30 anni di esperienza nel settore della vendita al dettaglio E con la sua seconda apertura in Italia, sono già 290 i negozi. Come ha sottolineato l’azienda in un comunicato, il nuovo campus è a Ravenna.

Lo scorso marzo è stato aperto in città un ingresso al mercato italiano Cesenatico, posto alla porta del suo noto negozio di mucche. Pur essendo una grande azienda, l’azienda ha sempre mantenuto un fermo impegno per una cauta e graduale espansione.

Il Nuovo Posto di Ravenna”Situato in posizione strategica E Divertimento, Bambini, Cancelleria, Moda, Casa, Sport o Elettronica”, hanno detto dalla società.

“Stiamo continuando le aperture in Italia. Stiamo facendo questa seconda apertura a Ravenna perché l’abbiamo trovata una bella città dove c’è turismo tutto l’anno e consigliamo di visitarla. Vogliamo aprire negozi in diverse tipologie di luoghi. Analizza la funzione di ciascuno di essi, Cesenatico è molto stagionale, Ravenna è stabile tutto l’anno e proveremo diverse tipologie di location nei successivi punti vendita che apriremo”, hanno concluso.