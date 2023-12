Alfa Romeo e il suo declino in Formula 1 2023

L'Alfa Romeo ha vissuto una fantastica stagione 2022 nel Campionato del Mondo di Formula 1, chiudendo al sesto posto nella classifica costruttori. Tuttavia, eNel 2023 è stato vittima di un forte calo, che lo ha portato al nono posto nella stessa classifica.. Analizziamo alcuni dettagli tecnici della vettura di questa stagione, l'ultima prima che la squadra svizzera venisse ribattezzata Sauber, in vista dell'arrivo dell'Audi nel 2026.

Potresti essere interessato a:



Galleria d'Arte Alfa Romeo a F1 2023

Dettagli laterali Alfa Romeo

All'inizio della stagione 2023, l'Alfa Romeo ha impressionato tutti con il suo spettacolo di lancio Il bordo del pavimento presentava una serie di alette, un disegno che non avrebbe mai visto la luce.

Confronto sospensioni anteriori Alfa Romeo C43

Apparve la sospensione anteriore della C43 Blister sul telaio attorno agli elementi di sospensione stessi Per funzionare meglio con le carenature e migliorare il flusso d'aria.

Il retro di un'Alfa Romeo

Separati dall'auto, possiamo vedere meglio Dettagli della struttura d'impatto posteriore, aletta del condotto del freno, sospensione posteriore e spoiler posteriore.

Questa è la situazione C43 senza carrozzeria laterale e capoteRivela l'alloggiamento dei radiatori, del propulsore e di molti altri elementi ausiliari.

Ci viene presentata questa inquadratura della Terra separata dall'auto Bella la vista delle mura sullo sfondo e dell'architettura della parte anteriore.

La vista dall'interno del cilindro del freno anteriore La carenatura del disco è ben confezionata e la pinza è montata sul retro del gruppo.

Una disposizione simile è sul retro dell'auto, con La carenatura che circonda il disco del freno e la pinza è montata nella metà inferiore.

Arrangiamento del romanzo Presa d'aria a lama per C43Con quattro ingressi costruiti attorno alla struttura.

La parte anteriore del pavimento è stata gradinata per dare più altezza all'estremità internacome si può vedere dalla curva di livello.

Primo piano Pavimento posteriore a forma di linguetta e apertura dello spoiler Che sporge sotto il fondo.

Vista generale del volante della C43 Con selettori rotativi, pulsanti e varie telecamere che permettono al pilota di controllare le varie funzioni della power unit e della ciclistica.

Confronto tra l'ala anteriore e il muso di un'Alfa Romeo

La struttura del muso e dell'ala anteriore è stata modificata rispetto all'inizio della stagione Punta del naso allungata e livello chiave ridisegnato È stata presentata al Gran Premio d'Australia.

L'ala posteriore ad alto carico aerodinamico dell'Alfa Romeo al Gran Premio di Monaco, con Guarnizioni metalliche nella fessura della piastra terminale per ridurre la flessibilità, mentre vengono utilizzati anche assi “flap” a forma di lacrima. Si nota anche Le pinne di squalo sono semi-staccateConsente maggiore libertà alle porte di raffreddamento situate sul dorso della copertura.

uno sguardo generale Bordo del pavimento in stile pendenza e soluzione flottante.

Vista generale della parte posteriore della C43, con Il profilo alare è in configurazione biplano, con un elemento superiore montato in avanti e un elemento inferiore più carico. Sono visibili anche i complessi array di sonde Kiel installati accanto al diffusore per acquisire dati per il team.

Caratteristiche della configurazione dell'ala posteriore a bassa forza Sezione terminale seghettata e montanti di montaggio centrali.

Nella vista laterale è chiaro come Anche il bordo d'attacco dell'alettone principale è stato retratto rispetto alla piastra terminale.mentre il disegno delle colonne curve è smussato.

Spoiler anteriore Alfa Romeo

Al Gran Premio degli Stati Uniti è stato introdotto un nuovo terreno, con Uno spoiler anteriore dal bordo allungato, molto simile a quelli già lanciati da molti suoi concorrenti. La sezione anteriore avvolgente ha lasciato il posto a una sezione centrale avvolgente con una sezione angolare opposta fissata all'ala, che in precedenza si trovava sul rivestimento posteriore.

Una vista dall'alto dell'ala anteriore Come diminuiscono gli articoli alla fine dell'introduzione all'assemblaggio.

Il retro del C43 in dettaglio

Per il Gran Premio del Qatar, l'Alfa Romeo ha aggiunto una linea di stampaggio sulla faccia esterna del pannello terminale dell'ala posteriore, che… È più snello rispetto ad alcune delle versioni viste in altri team in rete.

Questo è l'elenco dei componenti che l'Alfa Romeo ha modificato durante la stagione di Formula 1 2023, secondo un documento della FIA pubblicato prima dell'inizio di ogni Gran Premio.

Arabia Saudita Spoiler anteriore (aletta) Spoiler posteriore

Australia naso Spoiler anteriore Supporto specchio

Azerbaigian Spoiler posteriore Spoiler anteriore

Miami

Monaco Copertura del motore confine del mondo pavimento Flusso della sospensione posteriore Rabbioso Spoiler posteriore Prese d'aria di raffreddamento (nuova opzione di raffreddamento massimo)

Spagna

Canada

Austria

Gran Bretagna pavimento Pinna di chiglia e diffusore inferiore Rabbioso Flusso della sospensione posteriore

Ungheria

Belgio Spoiler anteriori Spoiler posteriore

Olanda

Italia Sospensioni anteriori Spoiler posteriore

Singapore piano terra editore RBD e sospensioni aerodinamiche Pinne anteriori

Giappone

Lo Stato del Qatar

Stati Uniti d'America

Messico Condotto freno posteriore

Brasile

Las Vigas

Abu Dhabi

Design dello spoiler anteriore



Pannello terminale dello spoiler anteriore